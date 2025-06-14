Житло в Європі не завжди дає право отримати посвідку на проживання

Ціни на квартири в Україні постійно зростають, на що впливає низка об’єктивних причин. Якщо у вас виникала ідея інвестувати в нерухомість в європейських країнах, сайт «Новини.Live» зробив підбірку з п’яти країн Європи, де житло коштує найдешевше.

Болгарія – житло з виглядом на море

Тут, мабуть, найдешевші країни в ЄС. За даними порталу Numbeo, середня ціна за квадратний метр в містах Болгарії становить 630-800 євро на вторинному ринку. У столиці країни – Софії – буде дорожче: 1-2 тис. євро за м2. В різних містах можна знайти квартири за такими цінами:

Варна – 19,5 тис. євро за однокімнатну квартиру площею 31 м 2 ;

; Бургас («Сонячний берег») – 19,3 тис. євро за 40 м 2 ;

; Софія – від 40 тис. євро за двокімнатну квартиру площею 50 м2.

При цьому в Болгарії також невисокі податки на нерухомість – 0,15-0,3% від ціни – та розвинена туристична інфраструктура.

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Румунія – житло в країні з історією

На другому місці за доступністю житла – Румунія, де середня ціна за квадратний метр по країні становить 700-1000 євро, а в Бухаресті – 1200-1500 євро.

Наприклад, можна придбати таке житло в різних містах:

Бухарест – від 59 тис. євро за двокімнатну квартиру площею 46 м 2 ;

; Ясси, Тімішоара – 28-35 тис. євро за однокімнатну квартиру площею 35 м 2 ;

; Сільська місцевість – від 50 тис. євро за будинок площею 100 м2.

Польща – житло з українськими сусідами

Українці в 2024 році купили в Польщі найбільше житла серед усіх іноземців, які живуть в країні. Можливо, це пов’язано і з цінами – якщо у Варшаві квадратнйи метр житла коштує близько 2000 євро, то за її межами можна знайти удвічі нижчу ціну. Наприклад:

Варшава – від 50-60 тис. євро за 30-35 м 2 ;

; Лодзь – від 40 тис. євро за однокімнатну квартиру площею 35 м 2 ;

; Краків – від 70 тис. євро за двокімнатну квартиру площею 50 м2.

Польща має розвинену інфраструктура, а житлова нерухомість в цій країні – високий орендний потенціал.

Латвія – квартира в Шенгенській зоні

У Ризі ціни на квартири в новобудовах починаються від 1500 євро за квадратний метр, а за межами столиці можна придбати помешкання від 300 євро за м2. Наприклад:

Рига – від 40-60 тис. євро за квартиру площею 40 м 2 ;

; Даугавпілс – від 12 тис. євро за однокімнатну квартиру площею 30 м 2 ;

; Юрмала – від 70 тис. євро за двокімнатну квартиру площею 50 м2.

Албанія – жити в Середземномор’ї

Албанія – одна з найбільш популярних країн для відпочинку на березі Адріатичного моря, її туристичний потенціал лише зростає. Середня ціна на квартири тут становить 600-900 євро за квадратний метр, в Тирані – від тисячі євро. Наприклад:

Тирана – від 40 тис. євро за однокімнатун квартиру площею 40 м 2 ;

; Дуррес – 25-30 тис. євро за 35 м 2 ;

; Вльора – від 45 тис. євро за двокімнатну квартиру площею 50 м2.

Таке житло ідеально підходить для оренди туристам.