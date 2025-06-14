Дешевше, ніж у Львові: п’ять європейських країн з найнижчими цінами на житло
Ціни на квартири в Україні постійно зростають, на що впливає низка об’єктивних причин. Якщо у вас виникала ідея інвестувати в нерухомість в європейських країнах, сайт «Новини.Live» зробив підбірку з п’яти країн Європи, де житло коштує найдешевше.
Болгарія – житло з виглядом на море
Тут, мабуть, найдешевші країни в ЄС. За даними порталу Numbeo, середня ціна за квадратний метр в містах Болгарії становить 630-800 євро на вторинному ринку. У столиці країни – Софії – буде дорожче: 1-2 тис. євро за м2. В різних містах можна знайти квартири за такими цінами:
- Варна – 19,5 тис. євро за однокімнатну квартиру площею 31 м2;
- Бургас («Сонячний берег») – 19,3 тис. євро за 40 м2;
- Софія – від 40 тис. євро за двокімнатну квартиру площею 50 м2.
При цьому в Болгарії також невисокі податки на нерухомість – 0,15-0,3% від ціни – та розвинена туристична інфраструктура.
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Румунія – житло в країні з історією
На другому місці за доступністю житла – Румунія, де середня ціна за квадратний метр по країні становить 700-1000 євро, а в Бухаресті – 1200-1500 євро.
Наприклад, можна придбати таке житло в різних містах:
- Бухарест – від 59 тис. євро за двокімнатну квартиру площею 46 м2;
- Ясси, Тімішоара – 28-35 тис. євро за однокімнатну квартиру площею 35 м2;
- Сільська місцевість – від 50 тис. євро за будинок площею 100 м2.
Польща – житло з українськими сусідами
Українці в 2024 році купили в Польщі найбільше житла серед усіх іноземців, які живуть в країні. Можливо, це пов’язано і з цінами – якщо у Варшаві квадратнйи метр житла коштує близько 2000 євро, то за її межами можна знайти удвічі нижчу ціну. Наприклад:
- Варшава – від 50-60 тис. євро за 30-35 м2;
- Лодзь – від 40 тис. євро за однокімнатну квартиру площею 35 м2;
- Краків – від 70 тис. євро за двокімнатну квартиру площею 50 м2.
Польща має розвинену інфраструктура, а житлова нерухомість в цій країні – високий орендний потенціал.
Латвія – квартира в Шенгенській зоні
У Ризі ціни на квартири в новобудовах починаються від 1500 євро за квадратний метр, а за межами столиці можна придбати помешкання від 300 євро за м2. Наприклад:
- Рига – від 40-60 тис. євро за квартиру площею 40 м2;
- Даугавпілс – від 12 тис. євро за однокімнатну квартиру площею 30 м2;
- Юрмала – від 70 тис. євро за двокімнатну квартиру площею 50 м2.
Албанія – жити в Середземномор’ї
Албанія – одна з найбільш популярних країн для відпочинку на березі Адріатичного моря, її туристичний потенціал лише зростає. Середня ціна на квартири тут становить 600-900 євро за квадратний метр, в Тирані – від тисячі євро. Наприклад:
- Тирана – від 40 тис. євро за однокімнатун квартиру площею 40 м2;
- Дуррес – 25-30 тис. євро за 35 м2;
- Вльора – від 45 тис. євро за двокімнатну квартиру площею 50 м2.
Таке житло ідеально підходить для оренди туристам.