ЖК Wings від компанії Інтергал-Буд

Львів сьогодні – один з лідерів за цінами на житлову нерухомість. І тенденція до зростання цін на квартири триватиме й надалі. Чи є варіанти вигідно інвестувати гроші в нерухомість у Львові сьогодні, навіть якщо повної суми на житло немає? Так. Розповідаємо.

Що відбувається з цінами на нове житло у Львові

Середня ціна квадратного метра в новобудовах Львова за три роки зросла в гривнях на 24 тисячі, свідчить статистика профільного порталу ЛУН. Сьогодні вона становить 57 тис. грн. Найбільш відчутно ціни зросли впродовж 2022-23 років, проте і зараз вони не зупиняються. За даними державної служби статистики, в першому кварталі 2025 року ціни на житло в новобудовах зросли на 4,3% у порівнянні з кінцем минулого року.

Вартість квадратного метра в новобудовах різниться залежно від сегмента житла та району, де воно зводиться. Так, середня ціна квадратного метра в новобудовах класу економ у Львові становить 40 тис. грн – за пів року таке житло подорожчало на 8%.

В новобудовах комфорт-класу середня ціна квадратного метру становить 49 тис. грн, що на 4% більше, ніж пів року тому. Додамо, що квартири в ЖК комфорт-класу є одними з найбільш затребуваних на ринку первинної нерухомості.

Житло в будинках бізнес-класу у Львові в травні коштує в середньому 59 тис. грн за квадратний метр. Тут за шість місяців ціна не змінилась, як і в сегменті преміум квартир, де квадратний метр сьогодні коштує в середньому 96 тис. грн.

Експерти з нерухомості прогнозують, що і в 2025 році ціни на житло зростатимуть. Оцінки різняться – фахівці очікують подорожчання від 5 до 15%. Проте здорожчання навіть на 10% буде відчутним для людей, які хочуть придбати власне житло.

Після завершення війни, вважають фахівці ринку нерухомості, ціни на житло також не будуть знижуватися. На це впливатимуть темпи відновлення будівництва, зростання попиту, приплив іноземних інвестицій для відбудови України тощо.

Об’єктивні причини подорожчання житла

На ціни в новобудовах Львова впливають попит, безпека регіону у порівнянні з більш наближеними до лінії фронту, а також економічна ситуація. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну собівартість будівництва житла зросла в середньому на 90-115%.

Найбільшою проблемою є брак кваліфікованих робітників, тому будівельні компанії підвищують зарплати і навіть можуть залучати працівників з-за кордону. Це напряму впливає на собівартість будівництва.

Також подорожчали будівельні матеріали: бетон, гіпсокартон, штукатурка, плитка. У середньому мовиться про 40-60% за три роки. Це пов’язано зі зростанням цін на пальне, труднощами з логістикою та зменшенням виробничих потужностей через руйнування внаслідок ворожих атак. На 25-40% лише за рік подорожчали матеріали, що використовуються для оздоблення фасадів.

Де шукати вихід із ситуації

«Але в мене зараз немає всієї суми, необхідної для покупки житла», – може сказати багато хто.

То що ж робити, щоб наявна сума не втрачала в ціні, і щоб встигнути до чергового етапу подорожчання? Виходом може стати інвестиція в житлову нерухомість на початковому етапі будівництва.

Така інвестиція має три основні переваги:

ціни – значно дешевші, ніж на житло, готове до введення в експлуатацію;

не потрібна велика сума одразу;

можливість отримати на інвестиції вигоду в 30-40%.

Погляньмо на ці переваги детальніше.

На старті будівництва, коли лише виритий котлован під фундамент, майбутня квартира коштує значно дешевше. Це пов’язано з тим, що забудовник повинен мати гарантії успішної реалізації проєкту, тому залучає клієнтів через нижчі ціни або ж акції на певний період. Так обидві сторони мають можливість отримати те, що їм потрібно.

Крім того, чим більше часу до завершення будівництва, тим на триваліший термін інвестор може оформити розтермінування оплати від забудовника. Якщо покупець має, наприклад, лише 40 тис. доларів, це не означає, що він не може придбати житло і що йому залишається тільки дивитися, як його заощадження знецінюються. Забудовник підбере вигідні умови та зафіксує ціну квадратного метра.

Також покупка житла на виплат має позитивний психологічний ефект. Адже людина не вкладає всю суму одразу і водночас може спостерігати за темпами будівництва. Вона бачить на власні очі, як її гроші працюють, а вкладення примножуються.

Звісно, інвестиція в будівництво на етапі котловану може бути ризиком, тож, щоб не втратити гроші, потрібно обрати надійного забудовника та перевірити його документи – на землю, на будівництво тощо. Не зайвим буде отримати консультацію в профільного юриста, якщо виникають якісь сумніви, чи деякі моменти – незрозумілі.

За умови сплати першого внеску та фіксації ціни на квадратний метр, до завершення будівництва інвестор може отримати вигоду до 30-40%, адже ціни постійно зростають із наближенням до фінального етапу проєкту. Після цього житло можна вигідно перепродати, а можна ще підвищити його цінність через ремонт.

Завершення будівництва першої черги ЖК Wings від компанії Інтергал-Буд заплановане в другому кварталі 2026 року

Як це працює

Розглянемо, як працює інвестиція в будівництво на початковому етапі на прикладі ЖК Wings, що будує компанія «Інтергал-Буд» в мальовничому куточку Сокільників поблизу Львова.

Проєкт стартував у березні 2025 року і тоді ціна квадратного метра починалась з 38 тис. грн. Нині вона зросла до 48 тис. грн за метр. Проте однокімнатну квартиру в цьому ЖК комфорт-класу все ще можна придбати за ціною від 1,88 млн грн. Чим ближче буде до завершення будівництва першої черги, що заплановане на другий квартал 2026 року, тим швидше дорожчатиме житло в цьому проєкті. Окрім того, гроші під подушкою з’їдатиме інфляція.

ЖК Wings має закритий двір, підземний паркінг і всю інфраструктуру на щодень

Важливо, що компанія «Інтергал-Буд» пропонує квартири в ЖК Wings на виплат терміном до двох років. Тож можна підібрати індивідуальний варіант розтермінування, комфортний для кожного.

Житло в ЖК Wings має низку переваг:

розташування – село Сокільники, мальовниче і розвинене передмістя з чудовим доїздом до центру Львова;

закрита територія без авто;

своє облаштоване укриття;

дитяча, спортивна і відпочинкова інфраструктура;

підземний і гостьовий паркінги;

зелені зони;

комерційні приміщення на перших поверхах.

ЖК Wings складається з чотирьох будинків. Перші два з них – вже в продажу.

ЖК Wings від компанії Інтергал-Буд розташований в мальовничій локації в Сокільниках поблизу Львова

Завдяки вдалому розташуванню мешканці отримують всі переваги життя за містом – свіже повітря, спокійну атмосферу та комфорт, і водночас мають швидкий доступ до всієї міської інфраструктури Львова: торгових центрів, освітніх закладів, медичних установ та розважальних комплексів.

Квартира в ЖК Wings від компанії «Інтергал-Буд» – це чудовий варіант як для власного проживання, так і для інвестиції.

Закритий двір ЖК Wings має спортивну, дитячу та відпочинкову інфраструктуру

Чому «Інтергал-Буд»?

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні.

За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.

Досягнення компанії неодноразово підтверджені нагородами престижних вітчизняних та міжнародних конкурсів. Так, за підсумками 2020 року «Інтергал-Буд» здобув нагороду «IBuild Ukraine» у номінації «Девелопер року», а в 2021 році компанію відзначили щорічною премією «Український будівельний олімп» в номінації «Забудовник року – досвід, професіоналізм, відповідальність».