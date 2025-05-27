З початку 2025 року квартири дорожчали трохи повільніше, ніж торік

Державна служба статистики оприлюднила індекс цін на житло за підсумками січня-березня 2025 року. Він становив 111,2% проти 116% за аналогічний період минулого року, повідомляє «Інтерфакс Україна».

За підсумками першого кварталу 2025 року ціни на первинному ринку житла уповільнили зростання до 14,8% проти 17,6% в першому кварталі 2024 року. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири – на 15,1%. Зростання цін на однокімнатні та трикімнатні становило 14,4%.

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На вторинному ринку у січні-березні 2025 року ціни уповільнили зростання до 9,3% проти 15,3% за аналогічний період минулого року. Зростання цін на однокімнатні квартири становило 9%, на двокімнатні – 9,7%, на трикімнатні – 9,4%.

У порівнянні з попереднім кварталом (жовтень-грудень 2024 року), ціни на житло зросли на 3,9%. На первинному ринку – на 4,3%, на вторинному – на 3,6%.

У першому кварталі 2025 року, у порівнянні з останнім кварталом минулого року, ціни на однокімнатні квартири на первинному ринку зросли на 4,4%, на двокімнатні та трикімнатні – на 4,2%. На вторинному ринку ціни зросли на 3,7%, 3,5% і 3,7% відповідно.

За даними Державної служби статистики, ціни на житло у 2024 році зросли на 12,7%.

Показники наведені без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.