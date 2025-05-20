ЖК City House на вул. Липинського у Львові пропонує одразу два види комерційних приміщень

Інвестиції в комерційну нерухомість в нових ЖК – це хороша альтернатива купівлі житла для оренди. Хоча мовиться про вищий поріг входу, проте термін окупності такої інвестиції значно коротший, а дохід – вищий.

Розповідаємо про переваги інвестиції в комерційну нерухомість в житлових комплексах на прикладі ЖК City House від будівельної компанії «Інтергал-Буд».

Що пропонує ЖК City House бізнесу

На вул. Липинського, 56а у Львові триває будівництво нового житлового комплексу від компанії «Інтергал-Буд» – ЖК City House. Завершення будівництва заплановано на 4 квартал 2025 року.

У сучасному ЖК в діловому районі Львова доступні два види комерційних приміщень.

На перших поверхах тут традиційно запланована комерція під власну інфраструктуру ЖК: аптеки, перукарні, кав’ярні, магазини тощо. Тут можна придбати комерційне приміщення площею від 80 до 300 м2, що підійде для практично будь-якого бізнесу – від магазину біля дому до ресторану.

На перших поверхах ЖК City House доступні комерційні приміщення площею від 80 до 300 квадратних метрів

Також у ЖК City House можна придбати апартаменти для здачі в оренду. Це комерційні приміщення, що не мають статусу житлових, проте призначені саме для проживання. Апартаменти чудово підходять для здачі в оренду людям, які подорожують з діловою метою.

Підземний паркінг ЖК City House розрахований на понад 230 місць з цілодобовою охороною та відеонаглядом. Тут буде і гостьовий наземний паркінг, що зручно для клієнтів бізнесу.

Також перевагою сучасного комплексу від компанії «Інтергал-Буд» стане його забезпечення резервним живленням на випадок непередбачуваних ситуацій.

City House – це ЖК в стилі сучасних людей, які цінують зручність і комфорт в динамічному ритмі життя великого міста.

Чому комерція в ЖК City House – це успішна інвестиція

Комерційна нерухомість в складі сучасних житлових комплексів окупається значно швидше, ніж вкладення у квартиру. Її переваги такі:

регулярний пасивний дохід протягом тривалого періоду;

вищі ставки оренди, ніж на житло;

ціна комерційної нерухомості має тенденцію зростати;

менші вкладення у підготовку об’єкта до оренди.

Водночас орендні ставки на комерцію в складі житлових комплексів залежать від локації об’єкта, його функціоналу і трафіку. І ЖК City House поєднує в собі ці три складові комерційного успіху.

Комплекс розташований на магістральній вулиці у бізнес-частині Львова і неподалік від історичного центру міста водночас. Локація має зручне транспортне сполучення з різними районами міста, а до Оперного театру можна доїхати автомобілем всього за 10 хвилин.

Розташування комплексу - одна з його головних переваг

Також неподалік розташовані автовокзал, ринок, інші підприємства, що можуть бути зацікавлені в послугах майбутніх орендарів в ЖК City House.

Для клієнтів бізнесу в ЖК буде зручно використовувати гостьовий паркінг, а орендарям приміщень можна запропонувати також оренду місця в підземному паркінгу. На території ЖК буде і велопарковка для шанувальників двоколісних.

Працівники також оцінять інфраструктуру. Окрім зручного доїзду, тут буде супермаркет та заклади громадського харчування, а ще – зона відпочинку та прогулянкові алеї. Для тих, хто любить проводити перерви активно, доступний спортивний майданчик.

Для будівництва житлового комплексу використовуються сучасні технології, новітні архітектурні рішення, високоякісні будівельні матеріали. Будинок будується з використанням керамічної цегли. Фасади ЖК City House утеплюють мінеральною ватою.

Якісні матеріали, сучасні технології, новітні архітектурні рішення - це про ЖК City House

Що дає інвестиція в комерційне приміщення

Окрім хорошої окупності та можливості довгострокового отримання пасивного доходу, інвестиція в комерційну нерухомість має також такі переваги:

захист від інфляції – ціна комерційної нерухомості має тенденцію до зростання;

примноження капіталу – ринок впевнено наближається до довоєнного рівня.

Чому «Інтергал-Буд»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні.

За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.

Окрім того, в сьогоднішніх умовах компанія «Інтергал-Буд» одна з небагатьох, хто бере на себе відповідальність за воєнні ризики до здачі будинку в експлуатацію. За словами комерційної директорки компанії Анни Лаєвської, це фіксується в контрактах. Таким чином «Інтергал-Буд» розвіює страхи та сумніви інвесторів.