Місце в паркінгу - це не лише про практичність, а й про вплив на щоденний емоційний стан

У житті кожного водія у великому місті траплялася ситуація, коли доводилося спізнитися на важливу зустріч, бо не було місця для паркування. А водії-батьки, мабуть, не раз переживали про те, як їм доведеться вести дитину холодним ранком до машини, що стоїть за декілька кварталів.

Такі ситуації перетворюють машину не в складову щоденного комфорту, а в частину хронічного стресу. Може, час розв'язати цю проблему раз і назавжди?

Щоденний клопіт автовласника

Пошук вільного клаптика для паркування біля дому чи офісу щоразу може займати до 20-30 хвилин. Це перетворює автомобіль, що мав би бути символом свободи пересування, на джерело зіпсованого настрою.

А ще постійні думки: «де припаркувати машину ввечері», «а якщо оштрафують», «раптом хтось подряпає чи пошкодить»…

Повернути собі контроль над своїм життям та нервовою системою допоможе покупка житла у ЖК, який має свій паркінг. Це підвищить комфорт на суттєво новий рівень.

Сучасне заспокійливе

Місце в паркінгу – це не лише про те, де залишити машину. Також воно про те, що:

ваше місце – завжди вільне: жодних кіл навколо будинку і суперечок з сусідами;

машина захищена в будь-яку погоду, до неї можна вийти в капцях, незалежно від того, спека, сніг чи дощ за вікном;

прямий доступ – це безпека і комфорт, особливо, коли на руках дитина і покупки;

авто в безпеці – захищене від вандалів та агресивного середовища міста.

Спокій – ось головна перевага місця у паркінгу від ЖК. Це емоційна вигода, що прямо впливає на якість життя і дозволяє замість стресу витрачати більше сил і часу на важливі справи.

Паркомісце в підземному паркінгу біля дому чи офісу – це не примха, а продумане рішення. Час, що раніше витрачався на намотування кіл кварталом, тепер можна конвертувати в сімейні вечори або підготовку до робочих зустрічей. Це – справжній успіх.

Приємний бонус

Паркомісце – це також вигідна інвестиція. У великих містах України – Львові, Києві, Дніпрі, Одесі – простежується чітка тенденція до подорожчання місць в закритих паркінгах, адже люди прагнуть безпеки і зручностей.

Тож місце в паркінгу можна вигідно здавати в оренду, особливо, якщо воно розташоване поблизу офісних чи бізнес-центрів, або ж придбати його на етапі будівництва і згодом продати з вигодою до 30%.

Місце в паркінгу приносить і непрямі фінансові вигоди:

менші витрати на обслуговування, мийку автомобіля, пальне;

немає штрафів за паркування в неналежному місці;

немає витрат на платну автостоянку тощо.

Все це може заощадити кругленьку суму в сімейному бюджеті, тож інвестиція в місце на паркінгу окупиться значно швидше.

Якщо завчасно подбати про деталі, то можна бути завжди на крок попереду. Місце в паркінгу від ЖК – саме про це.

Де шукати квартиру чи офіс з паркінгом у Львові

Для тих, хто шукає житло або офіс з паркінгом, пропонуємо звернути увагу на проєкти від будівельної компанії «Інтергал-Буд». Вони розташовані в різних районах Львова, тож кожен може обрати об’єкт залежно від своїх потреб.

Наприклад, затишний квартал MHouse на вул. Миколайчука у Львові – це унікальне місце із затишком сімейного дому та комфортом сучасного міста. Підземний паркінг в ЖК MHouse обладнаний сучасною вентиляційною системою і пожежною сигналізацією, звідси є ліфтовий доступ до помешкань.

ЖК City House, що будується на вул. Липинського, 56а, пропонує мешканцям сучасний підземний паркінг на 200 місць, в якому також розміщені комори для зручності зберігання речей, що рідко використовуються.

А в межах вулиці Лемківської та проспекту Чорновола завершується будівництво ЖК MillTown. Це три житлових і три комерційних корпуси, включно з бізнес-центром класу А зі своїм паркінгом. Комплекс розташований в пішій доступності до історичного центру Львова.

Для тих, хто хоче жити ближче до природи, компанія «Інтергал-Буд» пропонує розглянути варіанти квартир в ЖК Wings в мальовничій частині Сокільників, що біля Львова. Тут заплановані підземний і гостьовий паркінги, а також є зручне транспортне сполучення з центром Львова.

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні. За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.