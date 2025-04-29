Офіс - це не просто робоче місце, а обличчя компанії

Офіс – це обличчя бізнесу для клієнтів та партнерів, а ще – місце, де працівники проводять близько 40% свого часу. Тож, яким він має бути, щоб там хотілося бути продуктивними, а імідж компанії був на висоті?

Компоненти ідеального офісного центру

Розташування офісу відіграє одну з ключових ролей, коли йдеться про доступ до нього як бізнес-партнерів, так і працівників. Розвинена транспортна розв’язка, можливість зручно припаркувати машину – умови, що сприяють збільшенню потоку людей до бізнес-центру. В умовах, коли віддалена робота стала невід’ємною частиною життя, зручна локація може стати тим бонусом, який залучатиме працівників в офіси.

Також розташування безпосередньо впливає на імідж компанії та її привабливість в очах партнерів. Якщо є вибір – їхати для перемовин на околицю міста чи провести їх онлайн, то більшість, ймовірно, обере другий варіант. Проте саме живе спілкування в комфортних умовах підсилює партнерські взаємини, робить бізнес більш відкритим та зрозумілим для клієнтів. Розташування офісу – це не просто зручність, а й чудова конкурентна перевага.

Важливий також і соціально-економічний статус району локації. Це про доступ до державних установ, банків та інших потрібних для ведення справ сервісів. Іншими словами, ділові райони чи райони поблизу центру міста будуть однозначною перевагою для тих, хто шукає офісне приміщення в оренду.

Не менш важливою є інфраструктура як самого бізнес-центру, так і довкола нього. Це, знову ж таки, важливо для залучення працівників, які цінують свій час та комфорт, і збільшення потоку клієнтів. Серед іншого, бізнес-центри найвищого класу мають відповідати таким вимогам:

наявність наземного і підземного паркінгів;

цілодобова охорона, відеонагляд, сигналізація, пожежна безпека;

безперебійне живлення, сучасні системи вентиляції і кондиціонування, швидкісні ліфти;

централізоване управління для вирішення адміністративних питань;

можливість і зручність для орендаря самостійно вирішувати, яким буде наповнення офісного приміщення.

Обов’язкові бонуси

Успішні бізнеси розуміють важливість створення комфортних умов для своїх працівників, адже це покращує продуктивність та креативність, підвищує відповідальність команди. Досвідчені фахівці, які цінують себе, також не в останню чергу звертають увагу на комфорт в офісі, де їм доведеться працювати. Та й переговори з клієнтами і партнерами мають більше шансів на успіх, якщо проходять в комфортній атмосфері.

Частина офісу з терасою компанії Google в Нью-Йорку

Не останню роль в створенні робочого місця, куди хочеться повертатися після вихідних, відіграють обладнані зони для відпочинку. В офісах таких технічних гігантів, як Google або Facebook є ігрові кімнати, спортивні зони, а ще – вони пишаються своїми терасами, де команда може проводити вільний час, обдумувати нові ідеї, святкувати важливі події тощо.

Тераса офісу Google в Лондоні

Тенденція до вибору офісів з терасами в останні роки спостерігається і в Україні. Адже офіси – це не лише приміщення для роботи, а й місце, де розкриваються цінності бізнесу для команди, де посилюються зв’язки між її членами і створюються нові проєкти. Тераса в цьому випадку стане чудовим доповненням до комфортних умов для працівників, клієнтів і партнерів.

Як в Google, тільки в центрі Львова

Чи можна знайти бізнес-центр класу А в хорошій локації у Львові? Тепер можна, адже в межах проспекту Чорновола і вулиці Лемківської будівельна компанія «ІнтергалБуд» завершує зведення бізнес-центру MillTown.

Четвертий корпус бізнес-центру виходить на проспект Чорновола – одну з головних транспортних артерій міста. Від цієї локації – лише кілометр до історичного центру міста, а розвинена транспортна мережа дозволяє зручно дістатися в будь-який район Львова.

Бізнес-центр класу А MillTown розташований за кілька хвилин від центру Львова

На першому поверсі бізнес-центру розташований просторий дизайнерський хол з рецепцією, системою контролю доступу до ліфтів та офісів, а також – комерційні приміщення – кав’ярні, магазини тощо.

Офіси площею від 113 до 306 м2 розташовані на 2-8 поверхах БЦ MillTown. Сучасні архітектурні рішення доповнює відповідність потребам сьогодення. У бізнес-центрі є:

автономне живлення;

власна дахова котельня;

відеонагляд та пост охорони;

підземний паркінг на 62 автомісця, до якого є ліфтовий доступ;

підземне укриття.

Також забудовник пропонує покупцям офісні приміщення з терасами і балконами з виглядом на центральну частину Львова. Можливо, саме тут розпочнеться проєкт, який змінить світ на краще.

Щодо внутрішнього оздоблення та комунікацій, то виконана чорнова стяжка, стіни – поштукатурені. Крім цього, встановлені вентиляція і кондиціонування офісних приміщень, розводка труб опалення від дахової котельні і радіатори. В БЦ MillTown можна створити офіси будь-якої конфігурації, що виражатимуть цінності і стиль бізнесу.

Окрім того, в приміщеннях надається можливість підключення до холодного водопостачання та каналізації, електричні щити та лічильники на електроенергію та опалення.

Завдяки сучасним технологіям будівництва, які забезпечують стійкість та міцність, бізнес-центр MillTown – це комплекс, який служитиме вам роками.

БЦ MillTown – це сучасні офіси високого класу, що матимуть попит в орендарів і приноситимуть стабільний прибуток.