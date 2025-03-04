ЖК City House – як місто у місті

На вул. Липинського, 56а у Львові триває будівництво нового житлового комплексу від компанії «Інтергал-Буд». ЖК City House – це елегантний каскад, що складається із 6-ти секцій з унікальною архітектурою. Завершення будівництва заплановано на 4 квартал 2025 року.

Розповідаємо, що «Інтергал-Буд» готовий запропонувати майбутнім мешканцям і які особливості вирізняють його житловий комплекс на ринку новобудов Львова.

Елегантний та динамічний

City House – це житловий комплекс в стилі сучасних людей, які цінують зручність і комфорт в динамічному ритмі життя великого міста.

Він складатиметься з каскаду із шести секцій на 6, 8 та 17 поверхів. Вишуканість та елегантність ліній підкреслить витриманий дизайн фасадів.

Поєднання естетики та комфорту / Фото, надане ZAXID.NET

Ідея цілісності комплексу продовжиться в дизайнерському оформленні холів, коридорів, рецепції та прибудинкової території. Завдяки поєднанню каскадної форми будівлі зі стильним оформленням ЖК City House не лише гармонійно доповнить архітектурний ансамбль вулиці Липинського, але й стане її окрасою.

В серці динамічного району

ЖК City House розташований на магістральній вулиці у бізнес-частині Львова, але водночас і неподалік від історичного центру. Локація має зручне транспортне сполучення з різними районами міста, а до Оперного театру можна доїхати автомобілем всього за 10 хвилин.

У пішій доступності від житлового комплексу є дитячі садочки, школи, спортклуби, торгові центри, супермаркети, медичні заклади, кав’ярні та ресторани. Для зручності мешканців на території самого ЖК заплановані освітній простір та супермаркет.

У ЖК City House доступні для купівлі квартири, місця в паркінгу та комерційні площі.

ЖК City House має дуже зручне розташування / Фото, надане ZAXID.NET

З турботою про кожного

У City House передбачені квартири та апартаменти, а підземний паркінг житлового комплексу розрахований на понад 200 машиномісць. Також в цьому ЖК буде гостьовий наземний паркінг, тож місця вистачить усім.

До слова, у паркінгу, оснащеному сучасними системами пожежогасіння і вентиляції, передбачені комори для зберігання речей, а з житловими поверхами його з’єднають кілька ліфтів. Окрім того, тут буде цілодобова охорона та відеонагляд.

На території ЖК City House передбачено все для комфортного життя мешканців:

сучасний дитячий майданчик та освітній простір для найменших;

спортивний майданчик для любителів активного способу життя;

велопарковка для шанувальників двоколісних;

зони відпочинку та прогулянкові алеї для кожного;

супермаркет, щоб витрачати час на рідних, а не на закупи.

Додатковою перевагою ЖК City House є зона для вигулу домашніх улюбленців поруч із територією самого комплексу – місце, де можна безпечно проводити час з чотирилапим та знайомитися з сусідами.

Прибудинкова територія ЖК City House – це поєднання стильного ландшафтного дизайну та якісного функціонального наповнення.

На території ЖК передбачене все для комфортного життя / Фото, надане ZAXID.NET

Надійний і комфортний

Будинки ЖК City House зводяться за монолітно-каркасною технологією, що гарантує міцність та надійність конструкції. Фасади будинків будуть утеплені мінеральною ватою.

Новітні архітектурні рішення, використані для будівництва житлового комплексу, підкріплюються високоякісними будівельними матеріалами, як-от керамічна цегла, та інноваційними технологіями.

В ЖК City House доступні одно-, дво- і трикімнатні квартири з ретельно продуманими плануваннями, що не потребують конструктивного втручання. В кожній квартирі буде встановлене індивідуальне опалення, а з панорамних вікон відкриватиметься вид на серце Львова – Високий замок.

Елегантність у кожній деталі / Фото, надане ZAXID.NET

Компанія з репутацією

«Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні.

За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.

Досягнення компанії неодноразово підтверджені нагородами престижних вітчизняних та міжнародних конкурсів. Так, за підсумками 2020 року «Інтергал-Буд» здобув нагороду «IBuild Ukraine» у номінації «Девелопер року», а в 2021 році компанію відзначили щорічною премією «Український будівельний олімп» в номінації «Забудовник року – досвід, професіоналізм, відповідальність».