Часто розташування житлового комплексу і ціна на квартиру стають визначальними в ухваленні рішення про купівлю житла в новобудові. Щоб радість від придбання не зіпсували додаткові витрати на усунення недоліків будівництва, потрібно оцінити також якість зведення будинку та облаштування квартири. Розповідаємо, як це зробити.

Репутація забудовника

Хороша репутація та надійність забудовника – це наріжний камінь під час вибору майбутнього житла. Після перевірки документів на землю, де ведеться будівництво, дозволів на будівельні роботи та відсутності судових спорів, варто також перевірити якість будинків, притаманну забудовнику.

Це можна зробити через відвідування житлових комплексів, що вибраний забудовник звів раніше. Звісно, можна почитати відгуки на тематичних сайтах або у відповідних спільнотах в соцмережах. Проте всі вони будуть суб’єктивними і можуть не відповідати враженням інших людей.

Чудово, якщо є знайомі, які мешкають у ЖК від вибраного забудовника. Та навіть якщо таких немає, можна просто приїхати на місце – оглянути будівлю ззовні і поспілкуватися з мешканцями у дворі. Зазвичай, люди охоче діляться важливим досвідом і з радістю розкажуть про переваги і недоліки квартир в ЖК. А фасад будинку та місця загального користування можна буде побачити на власні очі.

«Скелет» будинку

Якщо відгуки позитивні, побачити майбутній дім на власні очі все одно буде не зайвим. Коли будівництво ще триває або коли квартири щойно після будівництва, до ремонту, можна побачити, наскільки здоровий «скелет» будинку.

З певного етапу відділи продажу починають проводити екскурсії на будівництво. Під час відвідування об’єкта слід звернути увагу на фасад будинку – чи немає тріщин, чим він утеплений, чи справді стіни мурують із заявлених матеріалів тощо.

Варто звернути увагу на якість швів у цегляній кладці, самої цегли і газоблоків, матеріали утеплення. Не варто соромитися ставити запитання під час огляду об’єкта, щоб потім не з’їдали сумніви.

У квартирі, слід звернути увагу на якість вікон і дверей та їх встановлення. Також варто перевірити якість і матеріал труб, радіаторів опалення, котла, тягу у витяжці. Якщо в квартирі виконана чорнова обробка, слід подивитися на якість і міцність стяжки і штукатурки, на рівність відкосів і стін. Нерівні стіни або підлога можуть витягнути з бюджету на ремонт незаплановані десятки тисяч.

Також варто взяти з собою додаток до договору, в якому вказана комплектація квартири, і перевірити житло крок за кроком. Якщо щось викликає сумніви, питання до представників забудовника допоможуть їх розвіяти.

Як «Інтергал-Буд» перевіряє якість будівництва у своїх ЖК

Компанія «Інтергал-Буд» – один з найбільших девелоперів в Україні, що працює на ринку з 2003 року. На своїх об’єктах компанія приділяє особливу увагу якості будівництва на кожному етапі: від вибору матеріалів до фінального оздоблення. Адже будівництво – це не лише про швидкість, а й про надійність.

Фахівці будівельної компанії Інтергал-Буд ретельно перевіряють кожен сантиметр збудованого житла

Під час будівництва фахівці компанії перевіряють у квартирах наступне:

кожен ряд кладки з цегли і газоблоків;

якість швів;

рівень стін;

рівність поверхні стін після штукатурки;

рівність відкосів (за допомогою спеціальних пристроїв);

правильність виведення труб для котла (за допомогою лазера);

відповідність розмірів дверних отворів проєкту.

Також фахівці компанії проводять геодезичну зйомку конструкцій.

Важливо, щоби всі комунікації будинку були без дефектів (фото Інтергал-Буду)

«Кожен етап перевірки – це гарантія того, що наші будинки будуть комфортними та безпечними. Ми не просто будуємо, ми створюємо дім мрії», – кажуть в компанії.

Варто додати, що будинки компанії «Інтергал-Буд» зводяться за монолітно-каркасною технологією, що гарантує міцність та надійність конструкції.

Використання високоякісних матеріалів, сучасних технологій будівництва та суворий контроль якості на кожному етапі також покликані гарантувати мешканцям комфорт і спокій у своєму новому домі.

За понад 21 рік роботи компанія «Інтергал-Буд» втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.

Досягнення компанії неодноразово підтверджені нагородами престижних вітчизняних та міжнародних конкурсів. Так, за підсумками 2020 року «Інтергал-Буд» здобув нагороду «IBuild Ukraine» у номінації «Девелопер року», а в 2021 році компанію відзначили щорічною премією «Український будівельний олімп» в номінації «Забудовник року – досвід, професіоналізм, відповідальність».