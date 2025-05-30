Будівельна компанія «Інтергал-Буд» оголосила про старт будівництва нового сучасного житлового комплексу бізнес-класу в одному з найбільш затишних та розвинутих районів Львова. Ідеться про ЖК «Зоряні» на вул. Зоряній, 39, поблизу вулиць Любінська і Садова. Розповідаємо, яким буде цей житловий комплекс, і що він пропонує майбутнім мешканцям.

ЖК Зоряні розташований в зеленому і розвиненому районі Львова неподалік від центру міста

ЖК з цінностями

У концепції ЖК «Зоряні» поєднані цінності сімейного комфорту та сучасного стилю життя. Комплекс розташовується на тихій мальовничій вулиці лише за 15 хвилин від центру Львова. Водночас він наповнений всією необхідною для життя інфраструктурою.

Також в пішій доступності від комплексу є все потрібне для днів без зайвих клопотів – освітні і медичні заклади, торгівельні центри та мережеві магазини, кав’ярні, салони тощо.

ЖК «Зоряні» – це про:

сімейний комфорт – безпеку та екологічність, спокій зелених зон і прогулянкових алей;

сучасний стиль життя – гарний розвинений район та стильну архітектуру;

престижність та перспективу – якісну та надійну забудову з вигідним розташуванням.

Квартира в ЖК «Зоряні» – це ідеальне поєднання міського комфорту, природної тиші та зручної інфраструктури.

Будинок бізнес-класу забезпечує всю необхідну на щодень інфраструктуру

Що чекає на мешканців ЖК «Зоряні»

Основна ідея проєкту від компанії «Інтергал-Буд» – це створення закритої гармонійної житлової екосистеми з розвиненою інфраструктурою, що поєднує комфорт, безпеку та високу якість життя.

Мовиться про помешкання бізнес-класу з елементами сучасного преміального житла в одному з найбільш затишних районів Львова. Комплекс закриватиме всі щоденні потреби мешканців, адже на території заплановані освітні та розважальні заклади для дітей різного віку, місця для прогулянок та відпочинку, комерційні площі для закладів торгівлі, громадського харчування, надання послуг.

ЖК «Зоряні» – це про новий рівень життя. Його перевагами є:

власна приватна школа на 350 учнів;

дошкільний навчальний заклад на 60 дітей на території комплексу;

дитячі майданчики для різних вікових груп;

закритий від машин двір, цілодобовий відеонагляд, контроль доступу;

безпечне укриття;

підземний паркінг;

велика кількість зелених насаджень, променади;

майданчики для тварин;

приміщення для зберігання візочків, велосипедів та самокатів.

Квартири для кожного

Кожен може підібрати квартиру на свій смак у затишному і водночас розвиненому районі. ЖК «Зоряні» пропонує 1-, 2- та 3-кімнатні квартири з просторими кухнями, ергономічними спальнями, балконами і лоджіями у будинках на 6-13 поверхів. Для особливих поціновувачів естетики міста будуть доступні видові квартири на верхніх поверхах.

ЖК Зоряні - ідеальний вибір для життя та інвестицій

Архітектори ЖК «Зоряні» змогли поєднати в одному проєкті сучасний стиль і природний спокій. До цього вони додали енергоощадні технології та високоякісні матеріали будівництва – для особливого затишку та безпеки.

ЖК «Зоряні» – це ідеальне місце для життя, інвестицій або старту нової родини.

Про забудовника ЖК «Зоряні»

Будівництво житлового комплексу веде компанія «Інтергал-Буд», що має бездоганну репутацію за понад 20 років досвіду роботи в галузі.

Компанія «Інтергал-Буд», заснована у 2003 році, сьогодні є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні. За час свого існування «Інтергал-Буд» пройшов стрімкий шлях розвитку і зайняв лідерські позиції на ринку будівельних компаній України.

«Інтергал-Буд» – це: