Правильне облаштування квартири допоможе швидко і вигідно її здати

Якщо ви плануєте здавати квартиру в довгострокову оренду, то маєте забезпечити базовий набір меблів і техніки. Це не тільки зручність для орендаря, а й те, що впливає на ціну оренду. Як підготувати житло під оренду, пише сайт Dim.ria.

Меблі

Деякі орендарі шукають квартиру без меблів, адже вже мають свої. Проте найчастіше все ж люди хочуть орендувати умебльовану квартиру. Серед обов’язкових меблів повинні бути:

кухонні меблі – повний набір;

шафи для зберігання речей;

ліжко зі зручним матрацом;

розкладний диван;

полиці або стелажі;

робоче місце – стіл, крісло.

Також бажаним може бути журнальний столик і крісла для відпочинку, проте це не головні предмети меблів в квартирі. Важливо, щоб меблі були в хорошому стані. Також краще не захаращувати простір зайвими меблями – багатьох орендарів це відлякує.

Побутова техніка

Щодо побутової техніки, то чим її більше, тим краще для орендаря і більша ціна оренди. Головні гаджети, що мають бути в квартирі і без яких ціна буде значно нижчою, це:

холодильник;

варильна поверхня, духова шафа, витяжка;

пральна машинка;

посудомийна машинка (буде плюсом);

телевізор.

Деякі орендарі хочуть, щоб в квартирі були і телевізор, і мікрохвильова піч, і електрочайник. Проте деякі можуть мати свою побутову техніку, тож це потрібно обговорювати в кожному конкретному випадку.

Додаткові деталі

Щоб швидко знайти орендарів за оптимальну для вас ціну, квартира має бути готовою для вселення і виглядати затишно. У цьому допоможуть:

штори на вікнах;

дзеркала;

різні джерела освітлення;

додаткові стільці і столик для балкону тощо.

Перед тим, як здавати квартиру в оренду, слід перевірити, чи справне освітлення і сантехніка, двері, меблі, техніка. Також бажано, щоб в квартирі провели генеральне прибирання, особливо, якщо до того в ній хтось жив.

Квартира для довгострокової оренди має виглядати затишно, проте залишатися нейтральною в плані оформлення інтер’єру, адже смаки різних людей можуть не збігатися.