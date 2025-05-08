Базовий набір меблів і техніки: як підготувати квартиру до довгострокової оренди
Якщо ви плануєте здавати квартиру в довгострокову оренду, то маєте забезпечити базовий набір меблів і техніки. Це не тільки зручність для орендаря, а й те, що впливає на ціну оренду. Як підготувати житло під оренду, пише сайт Dim.ria.
Меблі
Деякі орендарі шукають квартиру без меблів, адже вже мають свої. Проте найчастіше все ж люди хочуть орендувати умебльовану квартиру. Серед обов’язкових меблів повинні бути:
- кухонні меблі – повний набір;
- шафи для зберігання речей;
- ліжко зі зручним матрацом;
- розкладний диван;
- полиці або стелажі;
- робоче місце – стіл, крісло.
Також бажаним може бути журнальний столик і крісла для відпочинку, проте це не головні предмети меблів в квартирі. Важливо, щоб меблі були в хорошому стані. Також краще не захаращувати простір зайвими меблями – багатьох орендарів це відлякує.
Побутова техніка
Щодо побутової техніки, то чим її більше, тим краще для орендаря і більша ціна оренди. Головні гаджети, що мають бути в квартирі і без яких ціна буде значно нижчою, це:
- холодильник;
- варильна поверхня, духова шафа, витяжка;
- пральна машинка;
- посудомийна машинка (буде плюсом);
- телевізор.
Деякі орендарі хочуть, щоб в квартирі були і телевізор, і мікрохвильова піч, і електрочайник. Проте деякі можуть мати свою побутову техніку, тож це потрібно обговорювати в кожному конкретному випадку.
Додаткові деталі
Щоб швидко знайти орендарів за оптимальну для вас ціну, квартира має бути готовою для вселення і виглядати затишно. У цьому допоможуть:
- штори на вікнах;
- дзеркала;
- різні джерела освітлення;
- додаткові стільці і столик для балкону тощо.
Перед тим, як здавати квартиру в оренду, слід перевірити, чи справне освітлення і сантехніка, двері, меблі, техніка. Також бажано, щоб в квартирі провели генеральне прибирання, особливо, якщо до того в ній хтось жив.
Квартира для довгострокової оренди має виглядати затишно, проте залишатися нейтральною в плані оформлення інтер’єру, адже смаки різних людей можуть не збігатися.