Найчастіше українці купують нерухомість у нових ЖК для інвестицій

Торік іноземці купили рекордну кількість нерухомості у Польщі: 17330 квартир і комерційних приміщень площею понад 1 млн м2. У 2023 таких угод було понад 14 тис. Найчисельнішими серед іноземних агентств, які купують польську нерухомість, є українські. Про це повідомляє Businessinsider з посиланням на Rzесzроsроlіtа.

Найчастіше іноземці купують квартири у великих містах: Варшаві (3535), Кракові (1523), Вроцлаві (1491). Міністерство внутрішніх справ і адміністрації повідомило виданню, що найбільше квартир іноземці придбали в Мазовецькому (508 тис. м2), Нижньосілезькому (216 тис. м2) і Малопольському (123 тис. м2) воєводствах.

Найбільшу частку серед іноземців на внутрішньому ринку становлять українські інвестори. Також багато квартир купують білоруси, росіяни, індійці, британці та вʼєтнамці. Середня площа обʼєктів, які вони купують, становить 58 м2.

«Іноземці найохочіше купують квартири для інвестицій, у нових житлових комплексах. Вони хочуть заробити на цьому гроші, адже Польща – це ринок, що розвивається і орієнтований на майбутнє», – зазначив Патрік Пʼєта, старший агент компанії Hamilton May. Він додав, що деякі іноземці купують нерухомість з наміром залишитися в Польщі назавжди.

Іноземні інвестори зазвичай купують квартири за готівку, оминаючи іпотеку. Патрік Пʼєта зазначив, що багато покупців вважають ціни у Варшаві вигідними.

«Вони думають, що Варшава дешева, бо Київ, особливо до війни, був дорожчим. Тим більше, що воєнна еміграція з України, яка приїхала до Польщі після 24 лютого 2022 року, – це переважно середній клас з хорошим матеріальним становищем», – сказав експерт.

За інформацією Rzесzроsроlіtа, у 2023 році купівля нерухомості іноземцями становила близько 6% на загальному ринку продажу квартир у Польщі.