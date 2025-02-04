Кількість поляків, які негативно ставляться до українців, зросла у 2024 році на кілька відсотків

У Польщі за останні півтора року кількість громадян, які негативно ставляться до українців, зросла з 27% до 30%. Крім цього, 35% респондентів виступають проти надання Україні зброї. Дослідження про зміну ставлення поляків до українців у листопаді та грудні 2024 року провела соціологічна лабораторія ARC Rynek i Opinia на Центру Мерошевського.

За даними дослідження, членство України в НАТО підтримує 59% польських громадян, що на 3% нижче у порівнянні з попередніми опитуваннями. Кількість польських громадян, які добре ставляться до українців, за півтора року зменшилась з 25% до 23%, натомість частка тих, хто ставиться негативно, збільшилась з 27% до 30%.

Зазначимо, що Центр Мерошевського у листопаді 2024 року аналізував ставлення українців до поляків. Згідно з дослідженням, за два роки рівень симпатій українців до поляків знизився з 83% до 41%.

Дослідження також зафіксувало ставлення до українців різних вікових груп поляків. Зокрема, люди середнього та старшого віку переважно висловлюються позитивно, натомість серед польської молоді навпаки простежується негативне ставлення. Серед опитаної молоді соціологи визначили прихильними до України лише 16%.

«Виховані у відносно заможній країні, молоді поляки не пам'ятають ані 1990-х років, ані тим паче комуністичної Польщі, а відповідно, гірше розуміють українську реальність, ніж попередні покоління. Ментальні зміни, які молодших поляків поступово уподібнюють до західних суспільств, несуть із собою, як результат, меншу обізнаність з тими культурно-історичними кодами, котрі сприяли небайдужості поляків до України», – пояснив віцедиректор Центру діалогу імені Юліуша Мерошевського Лукаш Адамський.

Згідно з дослідженням, Польща відчуває втому від великої української громади. Політику повної асиміляції українців підтримує 20% респондентів. Тобто вони хочуть, щоб їхні діти ідентифікували себе поляками. До того ж понад половина респондентів висловила бажання, щоб українські біженці повернулись до України.

Додамо, що також 24-26 січня 2025 року дослідження провела аналітична компанія United Surveys на замовлення новинного сайту Wirtualna Polska, передає Wprost. Згідно з опитуванням, 55% поляків позитивно оцінюють вплив українців на ринок. Однак два роки тому показник був на 9% вищим.