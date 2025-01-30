Польща почала експортувати більше товарів в Україну після повномасштабного вторгненя Росії

У період з 2021 по 2024 рік польський експорт в Україну зріс на понад 80%. Зростання експорту частково пов'язане із постачанням оборонних товарів. Польський економічний інститут повідомив, що водночас імпорт товарів з України в Польщу залишається на рівні 2021 року.

Наразі український ринок є сьомим для Польщі за рівнем експорту. У 2021 році він становив 6,3 млрд євро, у 2022 році – 9,7 млрд євро, а у 2023 році – 11,4 млрд євро. За дев'ять місяців 2024 року експорт сягнув 9,4 млрд євро. Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща найбільше експортувала мінеральне паливо та нафтопродукти, верстати, транспорт та деталі до нього, зброю та боєприпаси, електрообладнання тощо.

«Навіть якщо виключити пов'язані з війною категорії, то експорт залишається приблизно на 30% вищим, ніж до російського вторгнення [у 2022 році], що свідчить про постійне зростання важливості України як торгівельного партнера Польщі. Потенційною можливістю для подальшого розвитку експорту до України є її євроінтеграція та розширення інфраструктурних зв'язків через Україну до Азії», – повідомив Польський економічний інститут.

Зростання польського експорту в Україну. Інфографіка Obserwator gospodarczy

Щодо імпорту з України до Польщі, то він становить приблизно 1-1,5%. У 2021 році він сягав 4,2 млрд євро, у 2022 році – 6 млрд євро і 2023 року – 4,2 млрд євро. За дев'ять місяців 2024 року імпорт склав 3,3 млрд євро. Найбільше Польща імпортує з України залізо, сталь, металеву руду, жири та рослинні олії.