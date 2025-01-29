У Seco/Warwick повідомили, що продали дочірню компанію в Росії

Польська компанія Seco/Warwick, яка виготовляє термообладнання, втратила великий контракт в Україні через звинувачення у співпраці з росіянами. Компанія не повідомляє деталей контракту та його суму. У розслідуванні журналістів The Insider та Investigace йдеться, що Seco/Warwick виготовляла промислові печі для російської армії. Компанія заперечує всі звинувачення й називає їх диверсією.

Представниця Seco/Warwick Катажина Савка вважає, що публікація у ЗМІ не була випадковою. «У нас був великий контракт в Україні. На жаль, ми втратили цей великий контракт, тому що наш клієнт отримав інформацію від свого міністерства про вихід розслідування. Закінчується вся наша історія контактів», – розповіла Катажина Савка для польського радіо RMF FM.

Зазначимо, що журналісти The Insider та Investigace вважають, що Seco/Warwick постачає росіянам промислові печі, які є товарами подвійного призначення. Їх можна використовувати в авіаційній та машинобудівній промисловості.

У Seco/Warwick переконують, що їхня співпраця з росіянами завершилася до початку повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Катажини Савки, з лютого 2022 року всі контракти з росіянами розірвали й у першій половині 2023 року продали дочірню компанію Seco/Warwick Rus Limited.

«Ми були однією з перших компаній у галузі, яка вирішила вивести свої ресурси з Росії. Seco/Warwick Group активно надсилає гуманітарну допомогу в Україну та підтримує цивільне населення. Наші співробітники приймали біженців, які евакуювалися з прифронтових територій. Ми готові надати відповідні документи, які підтверджують факти», – йдеться у заяві Seco/Warwick.

Компанія зазначає, що звертатиметься до суду для захисту своєї репутації.

Додамо, що Seco/Warwick працює в Польщі з 1984 року й спеціалізується на термічній обробці металів для автомобільної, авіаційної та енергетичної промисловості. На сайті компанії розповідають, що вона має дочірні компанії в Польщі, Німеччині, Китаї, Індії та Сполучених Штатах. Крім цього, Seco/Warwick отримує контракти у понад 70 країнах світу.