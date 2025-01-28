Ціна на російську нафту зросла після здорожчання перевезень російськими танкерами через санкції США

Китай та Індія зупиняють торгівлю російською нафтою через невигідні тарифи. Таке рішення спричинило запровадження санкцій США проти російських танкерів, повідомило 27 січня агентство Reuters.

За даними агентства, пропозиції з продажу російської нафти на березень 2025 року підскочили до 3-5 доларів за барель до ціни марки ICE Brent на умовах постачання із судна (DES) у Китай. Це сталося після того, як розмір плати для перевезень нафтового танкера Aframax підскочив на кілька мільйонів доларів.

«До січневих санкцій високий зимовий попит і стабільні ціни на конкуруючі марки з Ірану призвели до того, що спотові премії на нафту ESPO Blend до Китаю зросли майже до 2 доларів за барель, що є найвищим показником з початку війни в Україні у 2022 році, який і спровокував знижки до 6 доларів», – повідомило агентство.

За словами фінансового директора індійської компанії Bharat Petroleum Corp Ltd, підприємство не отримало жодної нової пропозиції на березневі постачання. Крім того, у компанії очікують, що кількість вантажів, запропонованих на цей період, скоротиться порівняно з груднем 2024 рокі та січнем 2025 року.

Зазначається, що у 2024 році російська нафта становила 36% імпорту Індії та майже 20% в імпорту Китаю. Аналітична компанія Kpler повідомила, що на імпорт значно вплинули американські санкції, спрямовані на російські танкери. Так, під економічні обмеження потрапили судна, які перевозять близько 42% від всього російського експорту нафти – першочергово вони працюють із Китаєм. Втім, танкери все ж поступово вивантажують нафту в Китаї та Індії протягом періоду звільнення від санкцій.

За словами міністра нафти Індії Панкаджа Джайна, США окреслили термін виведення танкерів до 27 лютого відповідно до санкцій. Водночас платежі на борту підсанкційних суден мають виконати до 12 березня.

Крім того, із затримками розвантаження стикаються танкери у водах Китаю – навіть попри те, що вони відповідають вимогам щодо періоду звільнення від санкцій. Так, один з російських кораблів Huihai Pacific все ще очікує на вивантаження в Тяньцзіні після завантаження вантажу ESPO 5 січня.

Консалтингова компанія FGE повідомила, що санкції США та заборона на ввезення російської нафти, введена на початку цього місяця китайською компанією Shandong Port Group, призведуть до того, що нафтопереробні заводи в провінції Шаньдун найближчим часом втратять до 1 млн барелів на день. За даними аналітиків, Китай, як і Індія зберігатимуть низький рівень імпорту російської далекосхідної сирої нафти. Наразі Індія шукає альтернативні пропозиції з Близького Сходу, Африки та США на березень і квітень 2025 року.

Нагадаємо, 8 січня ключові нафтові порти Китаю закрили доступ російському «тіньовому флоту», який підпав під санкції США. Закриття порту відбулося на тлі того, як період зі жовтня по грудень 2024 року Міністерство фінансів США застосувало санкції щодо 35 танкерів, які є частиною тіньового флоту Ірану, за винятком суден, експлуатованих NITC. На початку 2025 року Вашингтон запровадив окремі санкції проти «Совкомфлота».