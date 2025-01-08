Китайська Shandong Port Group контролює порти на східному узбережжі країни

Китай закриває ключові нафтові порти на сході країни для танкерів, які підпадають під санкції США. У цей регіон імпортують основні обсяги підсанкційної нафти з Російської Федерації, Ірану та Венесуели. Про це повідомило агентство Reuters в середу, 8 січня.

Зазначається, що один із найбільших портових операторів Китаю Shandong Port Group заборонив швартуватися, розвантажуватися або надавати портові послуги суднам зі списку Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Китайська Shandong Port Group контролює порти на східному узбережжі країни, включаючи Циндао, Жічжао і Яньтай, які є основними терміналами для імпорту санкційної нафти.

У 2024 році східна китайська провінція Шаньдун імпортувала близько 1,74 млн барелів нафти на день з Ірану, Росії та Венесуели, що становило близько 17% імпорту Китаю.

Компанія сподівається, що заборона на відвантаження матиме обмежений вплив на приватних нафтопереробників, оскільки більша частина санкційної нафти перевозиться на танкерах, що не підпадають під санкції.

За словами головного аналітика групи морських даних Lloyd's List Intelligence Мішель Візе Бокманн, активний тіньовий флот, що перевозить іранську, російську та венесуельську нафту, налічує близько 669 танкерів. З них 250-300 танкерів, як правило, транспортують російську нафту, туди не входять найбільший іранський оператор NITC і російська танкерна група «Совкомфлот».

У період зі жовтня по грудень Міністерство фінансів США застосувало санкції щодо 35 танкерів, які є частиною тіньового флоту Ірану, за винятком суден, експлуатованих NITC. На початку 2024 року Вашингтон запровадив окремі санкції проти «Совкомфлота».

За даними джерел агентства Reuters, цього тижня адміністрація президента США Джо Байдена планує ввести санкції ще щодо понад 100 танкерів, які перевозять російську нафту.

Як зазначає The Maritime Executive, Китай міг піти на такий крок у межах ширших торгівельних переговорів, які він сподівається провести з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа. У такий спосіб Китай намагається уникнути планів Трампа щодо значного підвищення мит на китайські товари.