«Роснєфть» постачатиме індійській компанії Reliance майже 500 тис. барелів нафти на добу

Російська державна нафтова компанія «Роснєфть» та індійський приватний нафтопереробний гігант Reliance уклали рекордну енергетичну угоду терміном на 10 років. Ідеться про постачання майже 500 тис. барелів нафти на день, що становить 0,5% глобального нафтопостачання і половину морського експорту «Роснєфті». Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела в четвер, 12 грудня.

Сторони домовились, що «Роснєфть» щомісяця постачатиме 20-21 танкер Aframax по 80 тис. – 100 тис. тонн нафти й три вантажі мазуту по 100 тис. тонн кожен для нафтопереробного комплексу Reliance у штаті Гуджарат. Поставки розпочнуться в січні й триватимуть протягом 10 років з можливістю продовження угоди ще на 10 років. Вартість контракту оцінюють у близько 13 млрд доларів на рік.

Reuters зазначає, що у 2024 році Reliance уклала угоду з «Роснєфтю» на закупівлю 3 млн барелів нафти на місяць. Російська компанія також регулярно продавала нафту в Індію через посередників.

Наразі російська нафта становить понад третину енергетичного імпорту Індії. Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз ввів санкції на її імпорт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у 2025 році Росія зможе виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж всі країни Європейського Союзу разом узяті. Такий сценарій загрожує у тому випадку, якщо партнери України не посилять санкції щодо російського тіньового флоту, що торгує енергоносіями та нафтою.