Унаслідок дії санкцій Росія недоотримає мільйони доларів доходу за експорт сирої нафти і нафтопродуктів за кордон

У понеділок, 25 листопада, Велика Британія запровадила санкції щодо 30 кораблів так званого тіньового флоту Росії. Наразі це найбільший пакет санкцій проти російських нафтових танкерів, повідомили на сайті британського уряду.

Зазначається, що половина суден з цього санкційного списку, встигли перевезти нафти й нафтопродуктів, зокрема бензину, на суму понад 4,3 млрд доларів лише впродовж останнього року.

«Цей крок ще більше обмежить здатність Кремля фінансувати свою незаконну війну в Україні та свою зловмисну діяльність у всьому світу, а також збільшить загальну кількість нафтових танкерів, що потрапили під санкції Великої Британії, до 73 – більше, ніж у будь-якої іншої країни, що демонструє лідерство Великої Британії у боротьбі з тіньовим флотом», – йдеться у повідомленні.

Окрім танкерів, під санкції Міністерства фінансів Великої Британії потрапили російська страхова група «АльфаСтрахование» і страхова компанія «ВСК» за їхню участь у фінансуванні війни в Україні чи отримання вигод від підтримки уряду Кремля. Активи компаній у Великій Британії мають бути заморожені, а угоди з ними заборонені.

Як повідомляв ZAXID.NET, 17 жовтня Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії – під обмеження потрапили 18 нафтових танкерів. Їм заборонили доступ до портів і використання ключових морських послуг Британії.

Також, 7 листопада Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій у 2024 році проти російського військово-промислового комплексу. Пакет стосується обмеження поставок іноземної продукції для російської армії, зокрема, верстатів, мікроелектроніки та дронів.