Санкції є частиною глобальної ініціативи з боротьби з ризиками, які несе тіньовий флот

Велика Британія 17 жовтня наклала санкції на 18 нафтових танкерів тіньового флоту Росії. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Після введених санкції 17 жовтня, загальна кількість заблокованих танкерів зросла до 43. Їм забороняють доступ до портів і використання ключових морських послуг Британії.

«Ці дії є частиною глобальної ініціативи з боротьби з ризиками, які несе тіньовий флот. Велика Британія тісно співпрацює зі США, Канадою, ЄС і 44 європейськими країнами в цій галузі», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Міністр закордонних справ Девід Леммі зауважив, що обмеження завдають серйозного удару по фінансових надходженнях Росії. Адже за останній рік нафтові танкери, що перебувають під санкціями, перевезли нафти на суму близько 4,9 млрд доларів.

Також Велика Британія ввела санкції щодо чотирьох танкерів скрапленого природного газу та газової компанії АТ «Русгаздобыча».

Нагадаємо, Financial TImes повідомляло, шо Росія наростила тіньовий флот на 70% попри санкції. Обсяг нафти, що перевозили ним, зріс з 2,4 до 4,1 млн барелів на день.

Також з публікації Politico стало відомо, що західні країни витратили з початку 2024 року 2 млрд доларів на закупівлю турецьких нафтопродуктів, що були виготовлені із російської сировини.