ЄС надав Чехії дозвіл на постачання російського палива, адже країна немає виходу до моря

Чехія витратила понад 7 млрд євро на російську нафту і газ, тоді як надала Україні допомоги на 1,29 млрд євро. Про це йдеться у дослідженні Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря, яке опублікували 14 жовтня.

За підрахунками аналітиків, Чехія витратила понад 7 млрд євро на російські нафту і газ, що у понад п'ять разів більше за надану допомогу Україні – 1,29 млрд євро.

Європейський Союз надав Чехії дозвіл на постачання російського палива, адже країна немає виходу до моря і їй потрібен був час, аби знайти альтернативні маршрути для імпорту нафти та газу. Однак замість того, щоб поступово відмовлятися від російського палива, Чехія стала залежною від неї ще більше. Як зауважують дослідники Центру, імпорт нафти приніс Росії понад 2,3 млрд євро надходжень з початку повномасштабного вторгнення до України. Тоді як єдиний переробник сирої нафти в Чехії у 2023 році закупив великі обсяги дешевшої російської сирої нафти й таким чином заробив близько 1,2 млрд євро додаткового прибутку.

«Чехія могла б забезпечити постачання неросійської нафти, скориставшись перевагами вільних потужностей Трансальпійського нафтопроводу, що постачає нафту з італійського порту Трієст, нафтопроводу «Адрія», що з'єднує його з нафтобазою «Дружба» у Словаччині», – додають у дослідженні.

Нагадаємо, західні країни витратили з початку 2024 року 2 млрд доларів на закупівлю турецьких нафтопродуктів, що були виготовлені із російської сировини.

Тоді як Росія наростила тіньовий флот на 70% попри санкції. Обсяг нафти, що перевозили ним, зріс з 2,4 до 4,1 млн барелів на день.