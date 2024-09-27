Індія на 88% залежить від імпорту нафти

Індія відмовиться купувати зріджений природний газ з російського підсанкційного проєкту Arctic LNG 2. Про це 27 вересня написав Reuters.

Секретар з питань енергетики Індії Панкадж Джайн заявив, що країна не закуповуватиме жоден продукт, на який було накладено санкції. Російський газ не стане виключенням.

Проєкт Arctic LNG 2 реалізується російською компанією Novatek. Він мав вагоме значення для Кремля, адже планували, що він вироблятиме п'яту частину річного обсягу виробництва скрапленого газу у Росії обсягом 100 млн тонн до 2030 року. Це мало б втричі перевищити обсяг експорту країни.

Arctic LNG 2 потрапив під санкції Заходу через війну в Україні. Крім цього, обмеження також наклали на компанії, що підтримували розробку проєкту та його логістичне забезпечення.

Торгівля російською нафтою у світі

Індія на 88% залежить від імпорту нафти. Раніше уряд країни прямо заявляв, що й надалі купуватиме російську нафту, допоки вона не опиниться під санкціями. У липні цього року Індія обігнала Китай як найбільшого імпортера російської нафти. Тоді частка імпорту загалом становила рекордні 44%.

13 вересня повідомляли, що компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією 2 млн мешканців у столиці Австрії та її околицях, вперше за останні десятиліття відмовляється від російського палива.

Також писали, що західні країни витратили з початку 2024 року 2 млрд доларів на закупівлю турецьких нафтопродуктів, що були виготовлені із російської сировини.