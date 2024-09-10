Москва має й інші маршрути для продажу газу, включаючи трубопроводи через Туреччину

Російський «Газпром» втрачатиме 6,5 млрд доларів на рік після припинення транзиту газу через Україну. Відповідні розрахунки зробило агентство Bloomberg, виходячи з цін станом на вересень 2024 року.

Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році РФ втратила мільярди доларів прибутку через відмову європейських споживачів від її газу. У 2023 році через Україну надійшло лише 15 млрд кубометрів російського палива. Наразі отримують газ по трубі Словаччина та Австрія, й обидві заявили, що готові до припинення імпорту, оскільки Україна не має наміру продовжувати з «Газпромом» контракт після 2024 року.

«Однак Москва має й інші маршрути для продажу газу, включаючи трубопроводи через Туреччину. Але трубопровідні маршрути до Європи обмежені – з огляду на те, що мережі були закриті після війни через пошкодження чи санкції – і втрата українських обсягів становить приблизно 6,5 млрд доларів на рік за поточними цінами», – додають у матеріалі.

Bloomberg зауважує, що для Росії втрата прибутку може стати сильним стимулом для відновлення угоди. Раніше президент Володимир Путін заявляв, що готовий продовжувати транзит газу через Україну й після 2024 року.

До слова, у 2023 році «Газпром» уперше за чверть століття став збитковим. Компанія очікувала, що матиме 450 млрд рублів прибутку, але отримала 629 млрд рублів збитку. Після цього акції компанії впали на 4,4%. Востаннє чистий збиток «Газпром» показував ще в 1999 році.

Відмова від російського газу у Європі

ЄС планує повністю відмовитися від споживання російського газу до 2027 року. Раніше «Нафтогаз» заявляв, що продовжує транзит «виключно для підтримки європейських колег». Голова компанії ще у жовтні 2023 року відзначив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році.

Та у травні 2024 року імпорт газу з Росії в Європу вперше за майже два роки перевищив поставки з США, попри намагання європейців скоротити залежність від російського газу в умовах розпочатої війни.