Росія постачає 15% від загального обсягу поставок газу до ЄС та інших країн Європи

У травні 2024 року імпорт газу з Росії в Європу вперше за майже два роки перевищив поставки з США. Як пише Financial Times, це сталося попри намагання європейців скоротити залежність від російського газу в умовах розпочатої Росією війни проти України, пише «Економічна правда».

Як йдеться у матеріалі, ще понад 2 роки тому країни Європейського Союзу почали різко відмовлятись від російського газу, заміняючи його поставками із США. Це призвело до того, що у вересні 2022 року США обігнали Росію як найбільший постачальник газу.

Ситуація змінилася у травні 202 року, коли поставки російського газу і ЗПГ (зрідженого природного газу) трубопроводами вперше з 2022 року обігнали обсяги імпорту із США. Це становить 15% від загального обсягу поставок до ЄС та інших країн Європи. Водночас обсяги поставок ЗПГ із США становить 14% від загальних обсягів.

На високі обсяги поставок російського газу в травні вплинули короткострокові фактори, в тому числі перебої на великому американському експортному об'єкті ЗПГ, тоді як Росія відправила більше газу через Туреччину напередодні планового технічного обслуговування в червні.

Financial Times зазначає, що попит на газ в Європі залишається відносно слабким, а рівні запасів газу в сховищах близькі до рекордно високих для цієї пори року.

Після повномасштабного вторгнення Росія поставляє газ до Європи лише трубопроводом через Туреччину та Україну. Натомість існуюча транзитна угода між Україною та Росією цьогоріч закінчується, а українська влада вже заявила, що не має наміру його продовжувати.

Фахівці стверджують, що судячи з усього ситуація має короткостроковий ефект, адже влітку Росія зможе відвантажувати ЗПГ до Азії північним морським шляхом, що, ймовірно, зменшить обсяги поставок до Європи, в той час, як виробництво СПГ в США знову зростає.