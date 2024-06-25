У Дублянах з 19 червня проблеми з постачанням води

Мешканці міста Дубляни, що біля Львова, шість днів скаржаться на відсутність води. Водопостачання перестало працювати у ніч на 19 червня після прориву магістрального водопроводу. Комунальникам вдалося полагодити систему, однак через буревій 22 червня пошкодив кабель, який живить насосну станцію. Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Орест Тимчишин у коментарі ZAXID.NET зазначив, що за водопостачання у місті відповідає Львівський національний університет природокористування.

«Після буревію 22 червня обленерго змогло відремонтувати кабель аж о 4 ночі. Шевченківський РЕМ мав багато аварій. За нашою інформацією, зараз є проблема, пов'язана лише з відключенням світла, оскільки за графіком відключають водонасосну станцію. Університет звернувся до обленерго, щоб насосну станцію визнали об'єктом критичної інфраструктури. Відповідальний за водопостачання інженер каже, що вони не можуть повністю набрати свої резервуари, оскільки вимикають світло. Якби обленерго хоч дві доби не вимикали світло, то резервуари могли б наповнити повністю», – сказав Орест Тимчишин.

Він зазначив, що міськрада звернулася до Львівської ОВА й «Львівобленерго» з проханням не вимикати електроенергію в Дублянах, доки не вдасться відновити водопостачання. За словами Ореста Тимчишина, в обленерго пояснюють, що складно відокремити села й не вимикати світло там, щоб електрика доходила лише до водонапірної вежі, бо мешканці скаржаться, що світло вимикають несправедливо.

«Наразі триває процедура, щоб комунікації з водопостачання від університету передати до Львова. З цим є законодавча складність. Однак ми спільно з Кабміном рухаємось в тому напрямку, щоб ці мережі прийняти у власність. Готуємось вже три роки, підвели мережу до Дублян і готові впродовж 6-8 днів подати львівську воду», – зазначив Орест Тимчишин.

У пресслужбі «Львівобленерго» розповіли ZAXID.NET, що до компанії надійшли звернення від аграрного університету та Шевченківської районної адміністрації з проханням не вимикати електроенергію у Дублянах. «Львівобленерго» шукає розв’язання проблеми.

Мешканець Дублян Микола Оліярник у коментарі ZAXID.NET розповідає, що місто й раніше часто мало проблеми з водопостачанням.

«Води взагалі немає з середи. Ніякої. Хоч у ЗМІ повідомляли, що ситуація нормалізувалася, але це неправда. Води так і не було. Інституційно незрозуміло, куди нам звертатися, бо ми платимо гроші за воду університету. Мешканці вже пропонують перекривати дорогу Київ – Чоп. До міста приїжджають водовози, але до них завжди величезні черги», – говорить Микола Оліярник.

Додамо, що Дубляни з липня 2020 року входять до складу Львівської міської громади й підпорядковується міськраді як частина Шевченківського району. У місті мешкає приблизно 10 тис. людей.