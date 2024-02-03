Вищу рільничу школу у Дублянах відкрили 1856 року

У Львівському національному університеті природокористування у Дублянах досі тривають протиаварійні роботи на пошкодженому 1 січня російськими дронами корпусі, який є пам’яткою XIX ст. Там демонтують аварійні елементи, а для захисту від додаткового руйнування будівлю тимчасово накриють металевим куполом, який замовили з Німеччини.

«Зараз будівельники нашого комунального підприємства “Рембуд” демонтують аварійні елементи даху корпусу університету, пошкоджені конструкції перекриття, а також частину цегляної кладки верхнього оглядового майданчика, збирають усе будівельне сміття. Також уже демонтували дзвін та механізм годинника. Це роботи, з якими не можна чекати», – пояснив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

Внаслідок влучання зруйнувався дах і дерев’яне перекриття корпусу

Історичний корпус університету відреставрують. Але поки що його треба накрити, щоб зупинити подальшу шкоду від опадів. У міськраді зазначили, що накриття брезентами не рятує від замокання. Тому вирішили замовити металевий купол, скоро його доставлять з Німеччини до Дублян. Тимчасове перекриття убезпечить будівлю від ще більшого руйнування.

«Оскільки споруда зараз частково без даху, а там є дерев’яне перекриття і дуже багато елементів, які руйнуються від замокання, дощів – разом з будівельниками прийняли рішення все це накрити металевим каркасом, облаштувати надійний брезентовий дах, який убезпечить від потрапляння води і вологи, від замерзання і розтріскування мурів. І всі наступні роботи вже будуть виконуватися під цим каркасом», – додав заступник міського голови Львова.

Металевий купол убезпечить будівлю від руйнування до закінчення робіт

Нагадаємо, під час атаки 1 січня «шахеди» пошкодили корпус Львівського національного університету природокористування у Дублянах. Перед ним встановлений пам’ятник Степанові Бандері, він вчився тут 100 років тому. У будівлі корпусу зруйнований дах. Тоді ж вщент зруйнували музей Романа Шухевича у Львові, його планують відбудувати.

Навчальний корпус університету у Дублянах є пам’яткою архітектури місцевого значення XIX ст. Він мав декоративні завершення коминів, кам’яні профільовані карнизи тераси, металеву ковану огорожу, слухові вікна даху (люкарни). На фасаді був вежовий годинник з історичним циферблатом і стрілками, які теж пошкодилися. Цінні декоративні елементи, демонтовані вибухом, зберегли, їх мають використати під час реставрації.