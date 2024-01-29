Від музею залишилися лише стіни першого поверху

Руїни музею генерала-хорунжого УПА Романа Шухевича, який росіяни зруйнували в ніч на 1 січня, відсканували. Це допоможе у майбутній роботі з відбудови.

Волонтери ініціативи Ukrainian Heritage Monitoring Lab, які фіксують пошкодження пам’яток через війну у всіх регіонах України, 1 січня задокументували стан будівлі музею Шухевича після влучання дрона-камікадзе. А тепер створили 3D модель теперішнього стану будівлі.

«Окрім документування, наші колеги Юрій Гонек, Андрій Ямелинець та Василь Щутяк з ТзОВ “Інститут геоінформаційних систем” фотограмметричним методом створили 3D-модель (хмару точок з геоприв’язкою) зруйнованого об’єкта, включно з територією навколо нього. Сподіваємося, що моделі стануть у нагоді, коли почнеться планування робіт з відновлення музею», – повідомили 29 січня на сторінці HeMo.

Детально модель можна роздивитися за посиланням.

До слова, у 2021 році команда Skeiron зробила 3D модель музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Це зберегло вигляд будівлі і музею до руйнування.

Нагадаємо, в ніч на 1 січня 2024 року російський «шахед» знищив Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Будівля цінна тим, що останній період життя Шухевича була його штабом, там була криївка, в якій він ховався. З неї прийняв останній бій у 1950 році і загинув. Музей там облаштували 2001 року, у ньому зберігалися особисті речі, документи, предмети побуту. Після початку великої війни більшу частину експозиції перевезли у безпечне місце.

Після руйнування музею керівництво Львівського історичного музею, філією якого є музей Шухевича, повідомило про збитки у 2 млн 258 тис. грн. У будівлі вціліло бронзове погруддя Шухевича та сходи, на який він дав останній бій. Керівництво музею відкрило рахунок для благодійних пожертв на відбудову музею.