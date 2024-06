Сет Бінзер – один із авторів пісні «Butterfly»

У віці 49 років помер фронтмен американського реп-рок гурту Crazy Town, автор хіта Butterfly Сет Бінзер, більш відомий під псевдонімом Шифті Шеллшок. 24 червня 2024 року його знайшли мертвим у власному будинку, повідомили Департамент судово-медичної експертизи Лос-Анджелесу та блогер Перес Хілтон. Причину смерті виконавця поки не повідомляють.

Сет Бінзер – фронтмен, співзасновник реп-рок гурту Crazy Town. Гурт Бінзер заснував разом із Бретом Мазуром у Каліфорнії 1999 року. Свою широку популярність Crazy Town здобув після виходу пісні Butterfly у 2001 році. Бінзер – один із композиторів і авторів слів пісні. У композиції використано фрагмент пісні Red Hot Chili Peppers 1989 року Pretty Little Ditty. Після виходу пісня очолила американський хіт-парад Billboard Hot 100, а також чарти в деяких інших країнах, зокрема в Австрії, Данії та Норвегії. Дебютний альбом гурту The Gift of Game розійшовся тиражем понад 1,5 млн копій.

Crazy Town розпався у 2003 році невдовзі після виходу другого альбому гурту «Darkhouse». У 2004 році співак випустив сольний альбом під назвою Happy Love Sick. У 2007 році гурт Crazy Town возз’єднався, випустивши третій альбом The Brimstone Sluggers у 2015 році. Також Бінзер був фронтменом гурту Shifty and The Big Shots, який заснував у 2010 році.

Сет Бінзер упродовж своєї кар’єри боровся з наркозалежністю. У березні 2012 року Бінзера ушпиталили після втрати свідомості. Він тривалий час перебував у комі. Виконавець знімався в реаліті-шоу Celebrity Rehab і Sober House («Дім тверезості»). У Бінзера залишилось троє синів від різних шлюбів.