Під час повномасштабного вторгнення Вікторія Рощина двічі була у російському полоні

У п’ятницю, 8 серпня, у Києві відбудеться прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні торік у жовтні. Її тіло зі слідами тортур Росія передала Україні у квітні 2025 року.

За даними онлайн-видання «Українська правда», прощання розпочнеться зі служби у Михайлівському Соборі о 12:00.

Коротка цивільна церемонія відбудеться на Майдані Незалежності о 13:00.

Поховають Вікторію Рощину на Байковому кладовищі. Початок похорону о 14:00.

«Прощання організовують колеги Вікторії з кількох редакцій, із якими вона співпрацювала», – ідеться в повідомленні.

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина народилася у Кривому Розі 6 жовтня 1996 року. Ще підліткою влаштувалась працювати журналісткою – висвітлювала судові рішення та злочини.

Вікторія Рощина працювала журналісткою на hromadske, «Крим.Реалії», «Цензор.нет», «Українському радіо», «UA:Першому». Також вона публікувала тексти в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Міжнародний жіночий медійний фонд 2022 року нагородив її премією «За мужність у журналістиці».

Журналістка готувала матеріали з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни. Уже під час повномасштабного вторгнення вона двічі була у російському полоні. Вперше її затримали в окупованому Бердянську у березні 2022 року. Представники російської ФСБ відпустили журналістку через кілька днів, змусивши записати відео, де вона заперечує будь-які претензії до Росії.

Вдруге Рощина зникла на окупованій території в серпні 2023 року. У травні 2024 року Міноборони Росії підтвердило, що Рощину утримують в полоні.

10 жовтня 2024 року з’явилась інформація про смерть журналістки в російському СІЗО. Наступного дня за фактом її смерті Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження.

У квітні 2025 року тіло Вікторії Рощиної повернули до України. На тілі журналісти виявили сліди катувань, а 29 квітня французькі розслідувачі повідомили, що росіяни повернули тіло Вікторії Рощиної без деяких внутрішніх органів, щоб, імовірно, приховати причину її смерті.

У травні народні депутати підтримали присвоєння звання Героя України закатованій журналістці Вікторії Рощиній. Відповідне звернення направили президенту Володимиру Зеленському.

24 липня стало відомо, що на тілі Вікторії Рощиної виявили низку тілесних ушкоджень, про які раніше не повідомлялося. Експерти Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ встановили, що 27-річна журналістка мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи у м’які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи. Попри нові дані, встановити причини смерті журналістки досі не вдалося.