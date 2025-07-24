У травні нардепи підтримали присвоєння звання Героя України Вікторії Рощиній

Нова судово-медична експертиза встановила на тілі загиблої в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної низку тілесних ушкоджень, про які раніше не повідомлялося. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит LIGA.net 24 липня.

Експертиза була проведена 9 липня Головним бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я. За її результатами, 27-річна журналістка мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи у м’які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи.

Раніше повідомлялось про крововиливи на різних частинах тіла Вікторії Рощиної, а також зламане ребро.

Попри нові дані, встановити причини смерті журналістки досі не вдалося. Тіло дівчини було передане в Україну у стані «глибокого замороження з ознаками муміфікації та гниття».

«На момент проведення експертизи тіло Рощиної перебуває в стані виражених трупних змін з порушенням структури тканин, що не дозволяє встановити причину смерті та пов'язати її з тілесними ушкодженнями», – розповіла начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

Вона додала, що французькі експерти відібрали біологічні зразки з тіла Рощиної, однак результатів досліджень поки що немає. Україна проводить ще одну експертизу – судову медико-криміналістичну.

У межах справи поліцейські допитала низку свідків про обставини утримання української журналістки Рощиної на території Росії, зокрема у слідчому ізоляторі №2 міста Таганрог Ростовської області та СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю.

Що відомо про Вікторію Рощину

27-річна Вікторія Рощина працювала на hromadske, «Крим.Реалії», «Цензор.нет», «Українському радіо», «UA:Першому». Також вона публікувала тексти в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Міжнародний жіночий медійний фонд 2022 року нагородив її премією «За мужність у журналістиці».

Журналістка готувала матеріали з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни. Уже під час повномасштабного вторгнення вона двічі була у російському полоні. Вперше її затримали в окупованому Бердянську у березні 2022 року. Представники російської ФСБ відпустили журналістку через кілька днів, змусивши записати відео, де вона заперечує будь-які претензії до Росії.

Вдруге Рощина зникла на окупованій території в серпні 2023 року. У травні 2024 року Міноборони Росії підтвердило, що Рощину утримують в полоні.

10 жовтня 2024 року з’явилась інформація про смерть журналістки в російському СІЗО. Наступного дня за фактом її смерті Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження.

У квітні 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули до України в межах репатріації. В Україні виявили сліди катувань журналістки, а 29 квітня французькі розслідувачі повідомили, що росіяни повернули тіло Вікторії Рощиної без деяких внутрішніх органів, щоб, імовірно, приховати причину її смерті.

У травні народні депутати підтримали присвоєння звання Героя України закатованій журналістці Вікторії Рощиній. Відповідне звернення направили до президента Володимира Зеленського.