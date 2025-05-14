Тіло Вікторії Рощиної нещодавно повернули до України

Народні депутати підтримали звернення до президента України Володимира Зеленського про надання звання Героя України журналістці Вікторії Рощиній, яка загинула в російському полоні. Звернення відправили президенту у середу, 14 травня, повідомило «Суспільне».

За рішення направити звернення із проханням надати звання Героя України Вікторії Рощиній проголосували 246 депутатів Верховної Ради. Відповідний запит нардепи надіслали Володимиру Зеленському.

27-річна Вікторія Рощина працювала на hromadske, «Крим.Реалії», «Цензор.нет», «Українському радіо», «UA:Першому». Також вона публікувала тексти в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Міжнародний жіночий медійний фонд 2022 року нагородив її премією «За мужність у журналістиці».

Журналістку, яка потрапила у російський полон у серпні 2023 року, утримували у слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області. У жовтні 2024 року росіяни повідомили батька Вікторії Рощиної Володимира про її смерть.

Того ж місяця за фактом смерті журналістки Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

У березні журналістці посмертно присвоїли чеську правозахисну премію Homo Hemini. Виконавча рада ГО People in Need вирішила відзначити Вікторію Рощину за її «сміливість розповідати історії українців на окупованих Росією територіях та за її багаторічну журналістську роботу, присвячену висвітленню проблем, що загрожують демократичному ладу України, з якими вона не пішла на компроміс, навіть ризикуючи особистою безпекою».

У квітні 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули до України в межах нещодавньої репатріації. В Україні виявили сліди катувань журналістки, а 29 квітня французькі розслідувачі повідомили, що росіяни повернули тіло Вікторії Рощиної без деяких внутрішніх органів, щоб, імовірно, приховати причину її смерті.