Село Кіндратівка на мапі Deepstate станом на 25 липня 2025року

225-й окремий штурмовий полк ЗСУ, які відзначився успішними операціями у Курській області, закінчив зачистку та закріплення в населеному пункті Кіндратівка на Сумщині. Про це ввечері 25 липня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Як йдеться, Кіндратівка – друге село на прикордонні Сумської області, яке звільнив підрозділ 225-ї ОШП після Андріївки.

«Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати, а саме батальйон 40 окремої бригади морської піхоти, батальйон 155 ОБрМП та батальйон 30 окремої мотострілецької бригади. До речі, комбат останнього ще й ліквідований», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.

Уже 22 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що ЗСУ відбили й повернули під контроль Андріївку.