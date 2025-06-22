Силам оборони України стабілізували ситуацію на лінії фронту в прикордонні Сумської області та російської Курщини. Інформацію про успіхи Сил оборони в Сумській області підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у неділю, 22 червня.

За словами Сирського, росіяни намагаються вести наступальні дії на Сумщині, але станом на 22 червня зупинені на лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка. Головнокомандувач розповів, що далі лінія фронту виходить на державний кордон та частково переходить на територію Росії.

«Ситуація там стабілізована. За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 м. Ми контролюємо близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника», – повідомив Сирський.

На думку Олександра Сирського, контроль ЗСУ території на Курщині зірвав плани з перекидання російських військ на інші напрямки. Зокрема, дії ЗСУ завадили росіянам передислокувати солдатів на Донеччину, Запоріжжя та Херсонщину.

«Одна з бригад, яка вже рухалася на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок. І зараз близько 10 тис. російських військових ведуть бойові дії саме в Глушковському районі, на російській території. З огляду на таку ситуацію російське командування змінило задачі для угруповання загальною чисельністю близько 50 тис. осіб», – повідомив Сирський.

Зазначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Сумському напрямку Росія розмістила приблизно 52 тис. солдатів.

Нагадаємо, 9 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про початок наступу росіян на Сумську і Харківську області. Станом на 27 травня росіяни окупували чотири села в області.

Вже 14 червня Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони зупинили просування росіян на Сумському напрямку. За словами президента, окупантам не вдалося просунутися далі, ніж на 7 км вглиб Сумщини.