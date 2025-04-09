Сирський повідомив, що Росія збільшує інтенсивність наступів, попри переговори

Протягом минулого тижня росіяни майже вдвічі посилили штурми на всіх основних напрямках фронту, тому новий наступ на Харківську і Сумську області фактично вже розпочався. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю «Лівому берегу», яке було опубліковане у середу, 9 квітня.

Росія збільшує інтенсивність наступів, попри переговори, які проходять за посередництва США. Загалом ворог не відкидає намірів повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. Тоді як на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей росіяни прагнуть створити буферну зону.

Сирський, коментуючи слова президента Володимир Зеленського в інтерв'ю Le Figaro про те, що Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області, заявив, що цей наступ фактично вже розпочався.

«Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках», – зазначив він.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що активізацію росіян не варто плутати з наступом на Харків та Суми.

«Не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумської і Харківської областей, вже доволі давно», – написав він.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський повідомив, що на тлі зусиль щодо запровадження режиму припинення вогню Росія готується до нового наступу на Сумщину та Харківщину уже цієї весни.