Росіяни у 20 разів частіше почали атакувати Сумську область ударними БПлА

Російські військові значно посилили кількість обстрілів Сумської області. Зокрема, окупанти у 20 разів збільшили кількість дронових атак. Про це у понеділок, 31 березня, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Володимира Артюха, протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів постраждали четверо жителів Сумщини. Для атак росіяни застосували керовані авіабомби (КАБ) та FPV-дрони.

Крім того, збільшилась кількість російських ДРГ, які намагаються пішки без застосування бронетехніки проникнути на територію регіону, щоб створити плацдарм та розширити так звану «сіру зону». Однак, голова ОВА наголосив, що українські військові дають відсіч окупантам на не дозволяють здійснити їхній задум.

Проте, Володимир Артюх повідомив, що росіяни в кілька разів збільшили застосування КАБів та у 20 разів збільшили кількість атак на Сумщину за допомогою безпілотників, зокрема, типу Shahed.

«Це серйозні показники. Внаслідок цього у п’ять разів збільшилась кількість зруйнованих приватних будинків, багатоповерхівок, цивільної інфраструктури. В першу чергу страждає аграрний бізнес. Тобто ворог намагається знищити все в 50-кілометровій зоні. Намагається зробити “сіру зону”. Тому наразі задача місцевої влади – евакуювати населення», – розповів Володимир Артюх.

Зокрема, за словами Володимира Артюха, росіяни посилено атакують Охтирський та Шосткинський райони. Тому у цих районах триває евакуація місцевого населення.

«Прохід евакуаційними шляхами забезпечують Збройні сили України. Оскільки в цій зоні росіяни активно застосовують FPV-дрони. Також підрозділи Нацполіції, ДСНС, міжнародні партнери допомагають евакуйовувати людей. Крім того, область посилили броньованими транспортними засобами для евакуації тварин», – повідомив Володимир Артюх.

Нагадаємо, 27 березня в інтерв’ю для французької щоденної газети Володимир Зеленський розповів, що росіяни готуються наступу на Сумщину та Харківщину, який окупанти планують розпочати цієї весни.