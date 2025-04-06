Російські штурмові групи намагаються прорвати кордон на Сумщині

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував заяви росіян про нібито захоплення села Басівка в Сумській області. Про це прикордонник розповів у коментарі hromadske у неділю, 6 квітня.

За словами Андрія Демченка російські штурмові групи дійсно намагаються прорвати кордон на Сумщині, однак зазнають втрат. Сили оборони відбивають штурми окупантів.

«Ворог також не припиняє тактики використання малих штурмових груп, аби ці застосовані сили перейшли наш кордон, накопичувалися і розширювали зону боїв по території України. Зокрема, це фіксується й у напрямку населених пунктів Новеньке — Басівка», – цитує hromadske Андрія Демченка.

Про нібито захоплення села Басівка повідомили російські ЗМІ, зокрема пропагандистська інформаційна агенція ТАСС. Росіяни заявили, що окупація села нібито «порушить постачання українських сил», які проводять операцію в Курській області.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначає, що неправдиві заяви ворога щодо окупації українських населених пунктів – дезінформаційна кампанія окупантів. Як відомо, подібними тезами росіяни намагаються викликати напругу в українському суспільстві.

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Нагадаємо, 12 березня Андрій Демченко повідомляв про спроби росіян прорвати кордон на Сумщині та витіснити Сили оборони з Курської області.

15 березня Володимир Зеленський повідомив, що російська армія накопичує сили вздовж східного кордону, щоб завдати удару по Сумській області.