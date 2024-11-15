Державна прикордонна служба спростувала заяви російських пропагандистів про проникнення ДРГ у село Гремʼяч на Чернігівщині. Відповідне повідомлення опублікували у Telegram-каналі ДПСУ.

Вдень п’ятниці, 15 листопада, у російських пропагандистських Telegram-каналах опублікували відео, на якому нібито військові ЗС Росії встановлюють триколор біля сіл Мурав'ї та Грем'яч Новгород-Сіверської громади Чернігівської області. Село розташоване безпосередньо на кордоні із Росією.

Російський військовий з триколором. Скріншот з відео пропагандистів

Українські прикордонники спростували заяви росіян. У ДПСУ повідомили, що міст через річку Судость, біля якого диверсанти встановили російський прапор, вони не переходили. Сили оборони повністю контролюють цей напрямок і перебувають на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону.

«Територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а у населених пунктах, що знаходяться між річками та кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення території там неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення [...] Тож не варто піддаватися інформаційно-психологічному впливові противника», – наголосили у ДПСУ.

Бійці Сил оборони, які перебувають на Чернігівщині, на умовах анонімності також підтвердили «Суспільному» відсутність росіян у селі Гремʼяч.

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі «Українській правді» зауважив, що загроза проникнення російських ДРГ завжди присутня, зокрема, і на Чернігівщині: «Хоч активність диверсантів за останній час суттєво зменшилася, однак країна терорист не відмовилася від застосування ДРГ, в тому числі й для проведення психологічного впливу».

Нагадаємо, 10 січня 2024 року російська ДРГ розстріляла водія шкільного автобуса між селами Грем’ячка та Леонівка на Чернігівщині.