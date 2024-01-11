На Чернігівщині у Семенівській громаді у середу, 10 січня, близько 05:00 російська ДРГ розстріляла чоловіка. Про це повідомило «Суспільне Чернігів» із посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Сергія Сергієнка.

За словами Сергія Сергієнка, подія сталась за 500 метрів до російського кордону – між селами Грем’ячка та Леонівка. Чоловік, якого розстріляла російська ДРГ був 1961 року народження, він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

«Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка», – цитує «Суспільне Чернігів» Сергія Сергієнка.

Нагадаємо, у липні 2023 року на Чернігівщині у селі Миколаївка за чотири кілометри до кордону у салоні мікроавтобуса знайшли мертвого цивільного водія. Під водієм правоохоронці виявили 2 кг вибухівки. За інформацією Нацполіції, це – справа рук ДРГ. Загиблий чоловік працював інженером.