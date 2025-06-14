Просування сил росіян вдалося зупинити

На Сумському напрямку, який намагаються штурмувати російські окупанти, Сили оборони зупинили просування ворога. Бої тривають у прикордонні, повідомив президент України Володимир Зеленський 13 червня. Крім того, він розповів про те, що росіяни запускають маленькі ДРГ у Дніпропетровську область, щоб створити інформаційну хвилю нібито про просування, передає «Інтерфакс-Україна».

Під час спілкування з журналістами президент повідомив, що Сили оборони вирівнюють позиції на території Сумщини, яку почали атакувати росіяни. За даними Зеленського, на кордоні з Курською областю Росії та Сумською областю окупанти зосередили 53 тис. своїх солдатів.

«Бої там – вздовж кордону. Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, головні бої ведуться поблизу Кіндратівки, Олексіївки та Костянтинівки та Андріївки на півночі Сумщини. Зеленський розповів, що над Андріївкою вдалося відновити контроль ЗСУ.

Зазначимо, за даними DeepStateMap, росіяни намагаються просуватися углиб Сумської області з прикордоння на півночі та сході.