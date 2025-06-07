Під час бойової роботи знищили 4 російських військових

Оператори 6-го полку «Рейнджер» Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили російських військових на Курському напрямку. Вони прямували на Сумщину. Про це у суботу, 7 червня, повідомили на сторінці Сил спеціальних операцій.

Українські бійці ліквідували групу противника на Курському напрямку біля державного кордону України. Окупанти намагалися штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області.

«Шестеро рейнджерів здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області. Воїни ССО запропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду», – йдеться у повідомленні.





Після відмови воїни ССО розпочали спеціальні дії та під час бойової роботи знищили 4 російських військових, ще одного змусили здатися в полон.

Нагадаємо, українські захисники на фронті протестували новий тип озброєння від учасника кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1. У результаті удару було повністю знищено ворожий опорний пункт армії ЗС Росії. Застосований боєприпас мав масу понад 100 кг.