Пускова установка ОТРК «Іскандер» з ракетою

Українські захисники завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ ЗС РФ у Брянській області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ в четвер, 5 червня.

Як йдеться, підрозділи Збройних сил разом зі Службою безпеки та іншими частинами Сил оборони в четвер атакували підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ з міста Клінци Брянської області. Саме ці військові планували завдати ракетного удару по Києву.

Завдяки роботі розвідки та інших військових одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.

«Результати ураження уточнюються. Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, 1 червня бійці Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищили російську радіолокаційну систему «Зоопарк-1» за 24 млн доларів. Російський комплекс уразили на Новопавлівському напрямку.