Сили оборони уразили три установки ОТРК «Іскандер» на Брянщині
Ворог, очевидно, планував використати ці установки для запуску балістичних ракет по Києву
Українські захисники завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ ЗС РФ у Брянській області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ в четвер, 5 червня.
Як йдеться, підрозділи Збройних сил разом зі Службою безпеки та іншими частинами Сил оборони в четвер атакували підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ з міста Клінци Брянської області. Саме ці військові планували завдати ракетного удару по Києву.
Завдяки роботі розвідки та інших військових одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.
«Результати ураження уточнюються. Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення», – додали в Генштабі.
Нагадаємо, 1 червня бійці Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищили російську радіолокаційну систему «Зоопарк-1» за 24 млн доларів. Російський комплекс уразили на Новопавлівському напрямку.