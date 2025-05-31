ЗСУ знищили російський ЗРК «Тор-М2»

Українські військові знищили на Сході російський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності «Тор-М2». Про це у суботу, 31 травня, повідомили у Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Зазначається, що російський ЗРК вдалося виявити розвідникам бригади «Чорний ліс». Вони також скоригували вогонь суміжних підрозділів для знищення російської ППО. Військові опублікували відео успішної бойової роботи.

«Знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії – це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Зазначимо, що росіяни активно використовують у війні проти України різні модифікації комплексу «Тор», що призначені для протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Комплекс «Тор-М2» є однією з сучасних модифікацій, що почала надходити на озброєння російської армії у 2016 році. ЗРК цієї моделі, на відміну від своїх попередників, здатний вести вогонь на ходу без зупинок. «Тор-М2» комплектується вдвічі збільшеним боєкомплектом (до 16 ракет), а ракети 9М338 мають розширену зону ураження і підвищену точність стрільби. «Тор-М2» здатний уразити цілі на відстані до 15 км та на висоті до 10 км. Його вартість становить близько 25 млн доларів.

Нагадаємо, 26 травня у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що аеророзвідникам бригади «Чорний ліс» вдалося знищити російський зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони «Бук-М3».