ЗСУ знищили черговий російський комплекс ППО

На Східному напрямку українські військові уразили новітній російський зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони «Бук-М3». Про це у понеділок, 26 травня, повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Російський комплекс ППО виявили та скоригували вогонь аеророзвідники 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс». Як уточнює Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», ЗРК окупантів виявили на позиції перед виконанням стрільб. Українським військовим вдалося уразити зенітно-ракетний комплекс середньої дальності разом з боєкомплектом. Бійці оприлюднили відео успішної бойової роботи.

ЗРК «Бук-М3» – найсучасніша модифікація серед російських комплексів ППО «Бук». Його почали розробляти у 2007 році, а на озброєння сухопутних військ Росії він надійшов у 2016 році. ЗРК оснащений новими компонентами електроніки та комплектується ракетами 9М317М, що здатні знищувати всі типи цілей у повітрі в умовах сильної протидії, зокрема таких, що складно та інтенсивно маневрують. «Бук-М3» здатний уражати цілі на відстані до 70 км та на висоті до 35 км. ЗРК коштує близько 45 млн млн доларів. Перше застосування росіянами комплексу «Бук-М3» було підтверджено у березні 2022 року.

Нагадаємо, 22 травня Сили безпілотних систем повідомили про знищення ешелонованої системи протиповітряної оборони окупантів, що складалася з трьох зенітно-ракетних комплексів: ЗРК «Тор», ЗРК С-300 та ЗРК «Бук-М3».