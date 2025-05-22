На Донеччині ЗСУ знищили три російські ЗРК

На Донецькому напрямку українські військові знищили ешелоновану систему протиповітряної оборони окупантів, яка складалася з трьох зенітно-ракетних комплексів. Про це у четвер, 22 травня, повідомили Сили безпілотних систем у Telegram-каналі.

Російські комплекси ППО вдалося уразити операторам роти «Чарлі» 14-го окремого полку Сил безпілотних систем у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійської розвідки «Чорний ліс». Співпрацюючи, військові виявили та знищили одразу три російські зенітно-ракетні комплекси, а саме:

ЗРК «Тор», що здатний перехоплювати повітряні цілі у радіусі 15 км;

ЗРК С-300, що здатний знищувати авіацію та перехоплювати крилаті і балістичні ракети на відстані до 200 км;

ЗРК «Бук-М3», що призначений для перехоплення цілей у радіусі до 70 км.

«Противник використовує ЗРК різного радіуса дії, щоб вибудувати ешелоновану оборону від українських літаків, ракет та БпЛА на певній ділянці фронту», – пояснили військові.

Сили безпілотних систем опублікували відео успішної бойової роботи. Російські ЗРК уразили за допомогою скидів вибухівок з дронів.

Також українські бійці змогли уразити командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону.

Зауважимо, що ЗРК «Бук-М3» є найсучаснішою модифікацією серед комплексів ППО «Бук», який надійшов на озброєння російської армії у 2016 році. ЗРК оснащений новими компонентами електроніки. Він призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей і ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії і вогневої, і радіоелектронної. «Бук-М3» здатний уражати цілі на відстані до 70 км та на висоті до 35 км. ЗРК коштує близько 45 млн млн доларів.

Нагадаємо, 7 квітня Сили безпілотних систем повідомляли про ураження на Курщині трьох російських ЗРК протягом 12 годин. Їхня загальна вартість становила близько 250 млн доларів.