«Град-П» застосовують в умовах, де ускладнене застосування звичайних артилерійських систем

На Запорізькому напрямку Сили безпілотних систем знищили рідкісну російську реактивну установку «Град-П». Відео успішної бойової роботи військові опублікували у Telegram-каналі у вівторок, 20 травня.

Рідкісну російську реактивну установку вдалось знищити військовим 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем. Судячи з опублікованих кадрів, «Град-П» уразили за допомогою скидів вибухівок з дронів.

«Град-П» («Партизан») розробили у Радянському союзі у 1965 році на замовлення Демократичної республіки В’єтнам. Вона призначена для застосування проти живої сили, вогневих засобів і техніки противника, де ускладнене застосування звичайних артилерійських систем. Пускова установка являє собою напрямну трубчастої форми, яка встановлюється на триногу з механізмом наведення. Вогонь ведеться снарядами 9М22М «Малюк». Заявлена максимальна дальність ураження – від 2 до 15 км. Серійне виробництво «Град-П» тривало до 1972 року. За цей час у Радянському союзі виготовили 1381 установку.

Як зазначають військові Сил безпілотних систем, окрім війни у В’єтнамі «Град-П» застосовували під час війни між Ефіопією і Сомалі, палестинськими терористами проти Ізраїлю. Росіяни застосовують цю установку на війні проти України з 2014 року.

«412 полк Nemesis поповнив колекцію знищених рідкісних і раритетних озброєнь СРСР та їх кривавих товаришів [...] Переживши вологість рисових полів В’єтнаму, спеку східної Африки та Близького Сходу, Град-П стала брухтом в степах Запоріжжя», – підсумували військові 412 полку Nemesis.

Нагадаємо, військові 63 Окремої механізованої бригади збили на Донеччині рідкісний російський безпілотник, який демонстрували на військовому параді у Москві.