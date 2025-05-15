Російський розвідувальний безпілотник з ШІ ZALA Z-20

Військові 63 Окремої механізованої бригади збили на Донеччині рідкісний російський безпілотник, який демонстрували на військовому параді у Москві. Про це повідомили у пресслужбі бригади у четвер, 15 травня. Вперше безпілотник з ШІ представили у 2023 році.

Рідкісний російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 збили на Лиманському напрямку зенітники 63 ОМБр. Це один з найдорожчих російських дронів, оскільки він обладнаний штучним інтелектом. Росіяни хизувалися цією розробкою на військовому параді у Москві на честь дня перемоги у Другій світовій війні 9 травня.

«Прямо з параду в Москві – на лиманську землю. Цей розвідник начебто оснащений штучним інтелектом для виявлення цілей, тому коштує 200 тис. доларів. Але це не допомогло йому уникнути знищення», – зазначили військові 63 бригади.

ZALA – марка безпілотних літальних апаратів, що виробляється іжевською компанією ZALA AERO GROUP. Їх виробництво почалося у 2003 році, але суттєво збільшилось під час вторгнення Росії в Україну.

ZALA Z-20 – одна з модифікацій російських безпілотників ZALA. Дрон призначений для аеророзвідки та спостереження за різними об’єктами. Також ZALA Z-20 застосовують для коригування вогню та спостереження за полем бою. Перші безпілотники ZALA Z-20 в Росії представили у 2023 році. Ця модифікація відрізняється від своїх попередників тим, що оснащена бортовим обчислювачем, що застосовує сучасні алгоритми штучного інтелекту. Росіяни заявляють, що дрон стійкий до радіоперешкод.

ZALA Z-20 здатний підійматися на висоту до 5 км, а максимальна тривалість його польоту складає 6 годин. Дрон може розвивати швидкість до 110 км/год.

Нагадаємо, 24 квітня стало відомо, що військові 63 ОМБр збили експериментальний російський розвідувальний дрон «Мерлин-ВР», який коштує 300 тис. доларів.