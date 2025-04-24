ЗСУ збили найдорожчий російський розвідувальний дрон

На Донеччині військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади збили російський експериментальний розвідувальний дрон «Мерлин-ВР», який коштує 300 тис. доларів. Відео успішного ураження ворожого розвіддрона опублікували у Telegram-каналі бригади.

Зазначається, що ворожий дрон збили на Лиманському напрямку зенітники 63 ОМБр за допомогою дрону, який коштує 500 доларів. Разом з ним також вдалося знищити ще один російський розвідувальний безпілотник – Supercam.

«Мерлин-ВР» росіяни вперше продемонстрували у вересні 2021 року. Даних щодо його серійного виробництва немає, однак відомо про знищення щонайменше восьми таких розвідувальних дронів від початку російського повномасштабного вторгнення.

«Мерлин-ВР» здатний підійматися в небо на 5 км, а час у повітрі становить 10 годин, що в рази довше за інші російські розвідувальні дрони Supercam та ZALA. За різними даними, БпЛА здатний нести від 6,5 до 8 кг корисного навантаження.

Окупанти заявляють, що БпЛА має гібридний двигун, що дає «невелику акустичну помітність». Проте у червні 2022 року українські фахівці розібрали збитий «Мерлин-ВР» та не виявили у ньому ніяких гібридних технологій, лише звичайний двигун. Водночас цей розвідувальний безпілотник є найдорожчим в Росії, його вартість становить 300 тис. доларів.

63-тя окрема механізована бригада (63 ОМБр) – з'єднання механізованих військ сухопутних військ Збройних сил України. Бригаду створили після початку російсько-української війни 2014 року як кадрована військова частина Корпусу резерву. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році бригаду відмобілізували.

Влітку 2022 року 63 ОМБр воювала в Миколаївській області, зокрема, обороняла село Благодатне. Після чого військові бригади брали участь у Херсонському контрнаступі. У листопаді 2022 року Володимир Зеленський подякував бригаді за участь у звільненні правобережної частини Херсонської області. З початку грудня 2022 року 63 ОМБр брала участь у боях за Бахмут, а з 2024 року перебуває на Лиманському напрямку.

6 квітня ZAXID.NET розповідав, як військові 63 ОМБр за допомогою дробовика та автоматів збили щонайменше 7 російських дронів, що намагалися уразити самохідну артилерійську установку «Акація». Після відбиття атаки екіпаж САУ евакуювався у безпечне місце без втрат.