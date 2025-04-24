ЗСУ знищили найдорожчий російський експериментальний розвіддрон
Російський безпілотник вартістю 300 тис. доларів вдалося знищити за допомогою дрону за 500 доларів
На Донеччині військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади збили російський експериментальний розвідувальний дрон «Мерлин-ВР», який коштує 300 тис. доларів. Відео успішного ураження ворожого розвіддрона опублікували у Telegram-каналі бригади.
Зазначається, що ворожий дрон збили на Лиманському напрямку зенітники 63 ОМБр за допомогою дрону, який коштує 500 доларів. Разом з ним також вдалося знищити ще один російський розвідувальний безпілотник – Supercam.
«Мерлин-ВР» росіяни вперше продемонстрували у вересні 2021 року. Даних щодо його серійного виробництва немає, однак відомо про знищення щонайменше восьми таких розвідувальних дронів від початку російського повномасштабного вторгнення.
«Мерлин-ВР» здатний підійматися в небо на 5 км, а час у повітрі становить 10 годин, що в рази довше за інші російські розвідувальні дрони Supercam та ZALA. За різними даними, БпЛА здатний нести від 6,5 до 8 кг корисного навантаження.
Окупанти заявляють, що БпЛА має гібридний двигун, що дає «невелику акустичну помітність». Проте у червні 2022 року українські фахівці розібрали збитий «Мерлин-ВР» та не виявили у ньому ніяких гібридних технологій, лише звичайний двигун. Водночас цей розвідувальний безпілотник є найдорожчим в Росії, його вартість становить 300 тис. доларів.
63-тя окрема механізована бригада (63 ОМБр) – з'єднання механізованих військ сухопутних військ Збройних сил України. Бригаду створили після початку російсько-української війни 2014 року як кадрована військова частина Корпусу резерву. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році бригаду відмобілізували.
Влітку 2022 року 63 ОМБр воювала в Миколаївській області, зокрема, обороняла село Благодатне. Після чого військові бригади брали участь у Херсонському контрнаступі. У листопаді 2022 року Володимир Зеленський подякував бригаді за участь у звільненні правобережної частини Херсонської області. З початку грудня 2022 року 63 ОМБр брала участь у боях за Бахмут, а з 2024 року перебуває на Лиманському напрямку.
6 квітня ZAXID.NET розповідав, як військові 63 ОМБр за допомогою дробовика та автоматів збили щонайменше 7 російських дронів, що намагалися уразити самохідну артилерійську установку «Акація». Після відбиття атаки екіпаж САУ евакуювався у безпечне місце без втрат.