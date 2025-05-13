У полон українських військових потрапив окупант з Узбекистану

Військові 63-ї Окремої механізованої бригади захопили у полон громадянин Узбекистану, який воював проти України на Донеччині. За словами полоненого, він підписав військовий контракт, щоб отримати російське громадянство. Про це у вівторок, 13 травня, повідомили у 63 ОМБр.

Громадянина Узбекистану на ім’я Уміт захопили у полон військові 106 батальйону на Лиманському напрямку Донецької області. За його словами, він встиг прослужити лише два дні. Уміта разом з іншими російськими військовими відправили на штурм – вони мали захопити чотири будинки. Однак, окупантів почав переслідувати дрон українських військових, тікаючи від безпілотника, узбек заблудився, а потім здався у полон.

Полонений розповів, що підписав контракт, тому що хотів отримати російське громадянство. За його словами, він не знав, що його відправлять воювати проти України. Узбекистанець вже встиг отримав виплати – 2 млн рублів. Окупант стверджує, що українській військові добре ставляться до нього у полоні.

«Я шкодую, що обрав такий шлях. Я був дурнем, думав що так буде. Думав, що як в армії буду служити. А виявляється, що це не армія, а треба людей вбивати. Я не хочу, я не хочу знищувати якусь країну», – сказав полонений.

Військові 63 ОМБр закликають інших окупантів скласти зброю та здатися у полон, оскільки це рішення – єдиний шанс вижити на війні проти України.

Зазначимо, що відповідно до законодавства Узбекистану, участь у бойових діях на території іноземних держав карається позбавлення волі строком до 10 років. У вересні 2022 року влада Узбекистану закликала своїх громадян на території Росії утриматись від участі у війні.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що на Сумському напрямку українські десантники захопили у полону групу російських солдатів. Серед полонених був 23-річний уродженець Узбекистану. Він також відправився на війну заради російського громадянства.