Український снайпер зупинив просування російської бронемашини

Снайпер бойової групи Sniper Group E40 Збройних сил України на відстані 1,7 км здійснив кілька влучних пострілів, зупинивши переміщення російського багатоцільового броньованого тягача (МТ-ЛБ). Про це у понеділок, 19 травня, повідомили у Telegram-каналі бойової групи.

Український снайпер здійснив чотири влучних постріли з антиматеріальної гвинтівки калібру 12,7×99 мм на відстань 1700 метрів, уразивши російського водія-механіка та зупинивши просування бронемашини окупантів. Зазначається, що снайперу довелося працювати в умовах поганої видимості та з незручної позиції, однак це не завадило військовому досягти результату.

Військові виклали відео успішної бойової роботи. На кадрах видно, що окупанти намагалися захистити бронетранспортер від уражень, закривши його гумовими листами. Однак, судячи з перехоплень російського радіоефіру, українському снайперу вдалося ліквідувати окупанта за кермом та зупинити просування російської бронемашини.

«Техніка зупинена, пі*****кий радіоефір кричить, що мєхводу зняли голову. В цей результат спочатку не повірив навіть сам стрілок, але це не байка. Це робота нашого найдосвідченішого снайпера. У нас є зброя, є навички. І є люди які доводять, що легенди – не казки», – зазначили українські військові.

МТ-ЛБ – радянська бойова машина багатоцільового призначення. Багатоцільовий транспортер створений для транспортування людей та вантажів, також широко використовується в ролі артилерійського тягача. Крім того, МТ-ЛБ у збройних силах використовують, як санітарну машину для евакуації поранених.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ГУР повідомило, що український спецпризначенець із позивним «Лектор» ліквідував окупанта на відстані 2069 м. У розвідці зазначили, що це – снайперський рекорд.