Український снайпер ліквідував російського військового на відстані 2069 м

Спецпризначенець Головного управління розвідки із позивним «Лектор» ліквідував окупанта на відстані 2069 м. Про це у понеділок, 16 грудня, повідомили в українській розвідці, зазначивши, що це – снайперський рекорд.

Зазначається, що снайпер підрозділу активних дій ГУР ліквідував російського військового кулею калібру .338LM з гвинтівки Sako M10 на відстані 2069 м. Підтверджений рекорд для такого калібру у 2009 році встановив британський снайпер Крейґ Гаррісон. Він під час війни в Афганістані уразив двох противників на відстані 2475 м.

«Гаррісон стріляв лежачи, перебував на суттєво вищій позиції, ніж його цілі. Точності, за словами капрала, також сприяла безвітряна погода та чітка видимість. Утім перед тим, як влучити, британському снайперу довелось зробити дев’ять пристрільних», – йдеться у повідомленні.

В українській розвідці зазначили, що на відміну від британця українець перебував фактично на одному рівні з російським військовим та стріляв, стоячи в окопі, по окупанту, який рухався посадкою. Український снайпер влучив у ворога з першого пострілу.

“В умовах сучасної війни у тебе немає можливості вилізти з окопу, розлягтись у посадці тощо. Ворожі дрони не дозволяють стріляти з класичних положень”, ― сказав снайпер «Лектор».

Начальник ГУР Кирило Буданов відзначив професіоналізм українського снайпера: «Майстерна робота, яка точно увійде в історію нашої боротьби за свободу. Влучити в рухому ціль на такій відстані ― величезне досягнення; свідчення високого професіоналізму й концентрації, чим славляться снайпери української воєнної розвідки. Продовжуємо боротьбу, аби знищити ще більше російських окупантів!»

Як розповіли в українській розвідці, до повномасштабного вторгнення «Лектор» працював єгерем. До Сил оборони він долучився разом із сином. Спочатку він служив у ТрО, а з лютого 2023 року – у лавах підрозділу активних дій ГУР. «Лектор» брав участь у низці військових навчань, зокрема, він пройшов снайперський вишкіл ГУР. За час повномасштабного вторгнення військовий ліквідував понад три десятки цілей.