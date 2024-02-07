Снайпер з позивним «Красівий» з першого пострілу ліквідував російського офіцера

Український прикордонник, який майже з перших днів після початку повномасштабного вторгнення воює проти російських окупантів, 11 годин пролежав у засідці, щоб ліквідувати офіцера армії Росії. Про історію снайпера з позивним «Красівий» розповіли у Державній прикордонній службі України у середу, 7 лютого.

Як повідомляється, псевдо у захисника з'явилося першого дня перебування у лавах українських прикордонників, і з ним він уже понад 20 місяців.

«Зазвичай, до появи на ділянці «Красівого» окупанти вільно почувалися, ходили групами, дозволяли собі стояти, курити… але все змінюється після першого пострілу», – розповіли в ДПСУ.

Свою майстерність та бойовий досвід прикордонник здобував на бойових позиціях під Мар’їнкою, Пісками, Лиманом. Він досконало вивчив поведінку ворога на різних локаціях, а також опанував хитрощі для належного виконання поставлених завдань. Одним із таких було вистежування російського офіцера.

відео ДПСУ

«У росіян тоді була ротація і «Красівому» треба було визначити хто з них командир. «Після 11 годин спостерігання мені вдалося з першого пострілу влучити у ціль», – розповів боєць.

Він також розповів, що часто доводиться працювати в екстремальних умовах. Заради одного-єдиного «вирішального» пострілу військовий може перебувати на вогневій позиції у нерухомому стані досить тривалий час.

За весь час перебування на передовій організм бійця вже адаптувався та загартувався, і тепер, за його словами, навіть при досить низьких температурах він не мерзне.

Свою роботу снайпер вважає важливою і буде цілити окупантів, доки ті перебуватимуть на українській землі.